Nicotra Gebhardt: Lernen beim Pionier

Seit 60 Jahren werden bei Nicotra Gebhardt hochwertige Industrieventilatoren gefertigt. Das Unternehmen kann als Pionier der modernen Ventilatorentechnik gelten und hat immer wieder Maßstäbe bei der Entwicklung energieeffizienter Raumluftsysteme gesetzt.

Seit diesem Jahr gehört der Hersteller zum amerikanischen Industriekonzern Regal Beloit. Mit dem neuen Investor kommt auch neuer Schwung ins Unternehmen. Dies wird sich in Zukunft durch verstärkte Neueinstellungen am Standort Waldenburg niederschlagen. Dort sind zurzeit 200 Mitarbeiter beschäftigt.

Auch für Auszubildende halten die Waldenburger Luftexperten interessante Perspektiven bereit. So bietet die Firma für den neuen Ausbildungsjahrgang 2018 zwei zukunftsträchtige Ausbildungsberufe an: zum einen Maschinen- und Anlagenführer/in mit Schwerpunkt Robotik, zum andern Informatikkaufmann/-kauffrau. In der Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer wird den Auszubildenden die Einrichtung und Bedienung von Werkzeugmaschinen und Roboteranlagen für die Fertigung vermittelt. Dazu gehört auch das selbständige Programmieren von Schweißrobotern und anderen Automaten. Informatikkaufleute durchlaufen eine klassische kaufmännische Ausbildung, bei der der Schwerpunkt auf der Beschaffung von Hard- und Software liegt – Voraussetzung für die weitere Digitalisierung im Unternehmen. sob

