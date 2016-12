Nikolauspflege: Werde Teil des Teams!

× Erweitern Nikolauspflege Stuttgart

Die Nikolauspflege Stuttgart, das sind knapp 1.000 Menschen, die täglich viel dafür geben, dass es blinden, sehbehinderten und mehrfachbehinderten Menschen aller Altersgruppen gut geht.

Dabei steht die individuelle Förderung im Vordergrund: Streng nach dem Motto »Den Menschen sehen«, bekommt jeder, was er braucht – sei es in der schulischen und beruflichen Bildung oder zur gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe. Die Nikolauspflege bietet unterschiedliche Kurzzeitbeschäftigungen und Ausbildungen an: Praktika, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, Ausbildung, Vorpraktikum, Anerkennungspraktikum und Duale Studienplätze. Wer Teil des Teams werden und selbst dazu beitragen will, dass es blinden und sehbehinderten Menschen gut geht, kann sich jetzt bei der Nikolauspflege bewerben. Weitere Informationen findet man auf der Homepage (siehe unten) unter der Rubrik »Stellen & Mitarbeit« – Bewerbungen per Email an personal@nikolauspflege.de. Ber

Nikolauspflege – Stiftung für blinde & sehbehinderte Menschen Fritz-Elsas-Str. 38, 70174 Stuttgart, www.nikolauspflege.de