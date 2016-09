Gesucht: Oberflächenbeschichter

× Erweitern Heiche Oberflächentechnik

Mit Oberflächen jeglicher Art kommt man im Alltag ständig in Berührung.

Verschiedene Grundmaterialien, wie zum Beispiel Aluminium, Magnesium oder Stahl, stellen unterschiedliche Anforderungen wie Abriebbeständigkeit, Korrosionsschutz, Verklebbarkeit oder Lackierbarkeit.

Als traditionsreiches und innovatives Unternehmen – geführt in zweiter Generation – bietet Heiche ein in Europa und den USA einzigartiges Spektrum von aufeinander abgestimmten Oberflächenverfahren. Diese Verfahren werden hauptsächlich in den Bereichen Automobilzulieferer, Maschinenbau sowie Elektro- und Medizintechnik angewandt. Durch ständiges Optimieren und Weiterentwickeln der Verfahren kann Heiche vielfältige Kundenwünsche erfüllen. Deshalb sucht das Unternehmen engagierte, motivierte Azubis.

Heiche Oberflächentechnik GmbH

Dieselstr. 10, 74193 Schwaigern, Fon: 07138/97170

www.heichegroup.com