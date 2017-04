Offene Sprechzeiten der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken im Hohenlohekreis

Seit Januar 2017 bietet die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken neben den bisherigen Standorten Heilbronn, Schwäbisch Hall und Tauberbischofsheim auch offene Sprechzeiten in Künzelsau an. Das Beratungsangebot wird gut genutzt.

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken bietet eine individuelle Erst- und Orientierungsberatung für Frauen zu Themen der beruflichen Orientierung, des Wiedereinstiegs, der beruflichen Weiterentwicklung sowie der Selbständigkeit an. Die Beratungen sind objektiv, vertraulich und kostenfrei. Ebenso richtet sich das Angebot an kleine und mittlere Unternehmen, die Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zur Fachkräftesicherung durch Frauenerwerbstätigkeit und zur Umsetzung einer gendergerechten und familienbewussten Personalpolitik haben.

Die offenen Sprechzeiten im Hohenlohekreis finden jeden 4. Dienstag im Monat jeweils von 9 bis 12 Uhr im Landratsamt Hohenlohekreis in Künzelsau statt. Der nächsten Termine sind am 25. April 2017, 23. Mai 2017, 27. Juni 2017 und am 25. Juli 2017. Zu den offenen Sprechzeiten finden Sie uns im Landratsamt Hohenlohekreis, Allee 16, Gebäude B, EG, Raum 9, 74653 Künzelsau.

Um eine kurze Anmeldung zur offenen Sprechzeit wird gebeten: s.riess@heilbronn-franken.com oder 07131 5946-380. Neben den offenen Sprechzeiten vor Ort können jederzeit Anfragen auch über E-Mail, Telefon oder Skype an das Team der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken gerichtet werden. Weitere Informationen und die Sprechzeiten an den anderen Standorten sind online auf der Website der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken unter www.frauundberuf-hnf.com abrufbar.