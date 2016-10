Olymp Bezner: Zukunftsberufe in der Mode-Industrie

× Erweitern Olymp Bezner Ausbildung

Die Olymp Bezner KG in Bietigheim-Bissingen steht zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung als qualifizierter Ausbildungsbetrieb in der deutschen Bekleidungs- und Textilindustrie. So wird das Unternehmen auch weiterhin die Berufsbilder Industriekaufleute, Textil- und Modeschneider, Fachinformatiker sowie Fachkräfte für Lagerlogistik ausbilden, um jungen und modeinteressierten Schulabgängern oder qualifizierten Quereinsteigern eine zukunftsweisende Berufs- und Lebensperspektive am Wirtschaftsstandort Deutschland zu bieten.

Olymp ist ein erfolgreiches und international agierendes Bekleidungsunternehmen, das weltweit in mehr als 40 Ländern mit einer effizienten Vertriebs- und Exportorganisation vertreten ist. Die Grundlage für das regelmäßige Wachstum sind mehr als 760 Mitarbeiter im Inland und mehrere hundert Produktionskräfte in den ausländischen Fertigungsbetrieben. Um die Abläufe vom Einkauf bis zur Produktion und vom Design bis zum Verkauf/Vertrieb reibungslos darstellen zu können, werden regelmäßig Nachwuchskräfte in den produktnahen Ausbildungsberufen benötigt.

»Nachdem die Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter in der Bekleidungsindustrie zunehmend schwieriger wird, ist diese Maßnahme für uns eine wirklich lohnende Investition in die Zukunft. Daher freuen wir uns, jährlich bis zu zehn neue Auszubildende aufnehmen zu können«, erklärt Olymp-Inhaber und Geschäftsführender Gesellschafter Mark Bezner. Bei erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung stehen die Chancen für eine anschließende Übernahme in den erlernten Beruf bei Olymp überaus hoch. »Nicht wenige unserer langjährigen Mitarbeiter, die sich heute in führender Position befinden, haben selbst vor Jahren als Lehrling bei Olymp angefangen«, sagt er.

Gute Chancen auf Übernahme nach der Ausbildung

Die grundlegenden Tätigkeiten in der industriellen Bekleidungsproduktion basieren nach wie vor auf den klassischen Handwerksberufen als Näher/in oder Schneider/in. Die hoch qualifizierte Profession des Textil- und Modeschneiders ist bei Olymp eine Arbeit nahe am Hemd mit zahlreichen verschiedenen Materialien und mit der grundlegenden Leidenschaft für die Mode. Die komplexen kaufmännischen Aufgabengebiete in einem produzierenden Betrieb werden durch Industriekaufleute wahrgenommen. Dies umfasst sämtliche Tätigkeiten in Beschaffung, Vertrieb, Lagerhaltung, Finanz- und Personalwesen.Fachinformatiker sorgen in Unternehmen dafür, dass die moderne Informationstechnologie läuft. Dies umfasst alle Tätigkeiten, die mit dem reibungslosen Ablauf der elektronischen Datenverarbeitung in Verbindung stehen. Und die Fachkräfte für Lagerlogistik arbeiten im Bereich der logistischen Planung und Organisation. Ber

Olymp Bezner KG Höpfigheimer

Str. 19, 74321 Bietigheim-Bissingen,

Fon: 07142/592-0

www.olymp.com