Podologie – ein Berufsbild mit Zukunft

Mit dem Podologengesetz von 2002 hat die Gesetzgebung die Basis für einen anerkannten medizinischen Fachberuf geschaffen. Bereits seit 1998 ist die Schule für Podologie in Neuenbürg eine staatlich anerkannte Bildungsstätte. Sie gehörte damit zu den ersten drei Fachschulen dieser Art in Deutschland. Mit inzwischen 19 gut belegten Kursen zählt sie zu den renommiertesten Schulen für Podologie.

Einzigartig in Neuenbürg: Das praktische Arbeiten am Patienten wird in den schuleigenen Behandlungsräumen der staatlich anerkannten Schule für Podologie unter qualifizierter Betreuung der Fachlehrer durchgeführt. Keine Auslagerung in Fremdpraxen – das gewährleistet auch im wichtigen praktischen Teil eine Ausbildung nach dem hohen Qualitätsstandard der Schule. Hinzu kommen externe Praktika in ausgewählten Kliniken. Eine weitere Besonderheit ist der regelmäßige Wechsel von Theorie- und Praxis-Einheiten. So werden Lehrinhalte durch die direkte Umsetzung in die Praxis erfahrbar und gefestigt.

Neben einem großen Patientenstamm stehen für die praktische Arbeit zehn voll ausgestattete Behandlungsräume zur Verfügung. Begleitet wird die Behandlung durch Schüler von einem Team erfahrener Fachlehrerinnen.

Die Schule ist in den Firmenkomplex der Hellmut Ruck GmbH eingebunden, aber völlig getrennt vom übrigen Betriebsgeschehen. Das Firmengebäude liegt in unmittelbarer Waldrandlage am Ortsbeginn von Neuenbürg. Ein großer Hörsaal und zwei variable Schulungsräume mit modernster Medientechnik gewährleisten ein optimales Lernen. Zehn große Behandlungsräume mit perfekter Ausstattung, ein Hygieneraum und ein Wartebereich bieten ideale Arbeitsbedingungen.

Das »Herz« der Schule ist jedoch das Lehrer-Team. Fachkompetenz trifft dort auf pädagogisches Einfühlungsvermögen. Dozenten und Fachlehrer arbeiten Hand in Hand. Eines ist allen gemeinsam: Die Fähigkeit schwierige Zusammenhänge verständlich zu erklären.

Perspektiven Podologie_

- Vollexistenz mit überschaubarem Kapitaleinsatz möglich

- Anerkannter Gesundheitsfachberuf

- Netzwerkbildung mit diabetischen Fußambulanzen und Ärzten

- Deutschland Gesamtbedarf: 23.000 Podologen

- Ein Beruf mit Zukunft

Schule für Podologie Daimlerstraße 23, 75305 Neuenbürg, Fon: 07082/9442266,

Email: schule@hellmut-ruck.de, www.podologie-schule.de