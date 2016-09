Praxiserfahrung aus erster Hand

× Erweitern Kaufland Kaufland: Anne Möller

Dual Studieren, aber wo? Anna Möller, DHBW Studentin mit der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik, hat sich für ein Duales Studium bei Kaufland entschieden. Ihrer Zukunft in dem international erfolgreichen Handelsunternehmen sieht sie positiv entgegen.

Warum hast du dich für ein Duales Studium bei Kaufland entschieden?

Bei mir war es am Anfang genau so wie bei vielen Schulabgängern auch: Ich wusste nicht genau was ich machen will und wo ich hin möchte. Ich bin dann zum Tag der offenen Tür auf dem Campus der DHBW Mosbach. Dort habe ich mit dem damaligen Dekan der DHBW Mosbach gesprochen, der mir Kaufland empfohlen hat. Er meinte, dass die Studenten bei Kaufland intern sehr stark gefördert werden und ihnen sehr viele Möglichkeiten bereitstehen. Darüber konnte ich dann auf der Messe, beim Stand von Kaufland, direkt mit den Studenten sprechen. Später habe ich noch einmal bei Kaufland angerufen und mich beim Ausbilder informiert. Ich hatte sofort einen sehr guten Eindruck.

Was wird den dualen Studenten bei Kaufland geboten?

Jeder duale Student bekommt einen Schulungskatalog. Dieser beinhaltet Programmierschulungen oder einen Kurs über wirtschaftliches Arbeiten, welcher uns das Schreiben von Projektarbeiten und der Bachelorarbeit erleichtern soll. Kaufland ist auch außerhalb des Arbeitsumfeldes aktiv. In Heilbronn bspw. beim Drachenbootrennen, dem Firmenlauf oder dem internationalen Fußballcup.

Welche Stationen durchläufst du in den Praxisphasen bei Kaufland?

Momentan habe ich noch einen Stammbereich, also eine feste Abteilung, quasi mein Heimathafen, in der ich die Kollegen kenne und richtig mitarbeiten kann. Es ist aber auch immer möglich, in andere Abteilungen reinzuschnuppern.

Wie sieht ein »normaler« Tag in der Theoriephase aus?

Das ist immer ganz unterschiedlich. Wir haben zwar einen Stundenplan, aber an manchen Tagen hat man gar keine Vorlesungen, an anderen dann von 8-18 Uhr. Der Stundenplan kann also variieren. Meistens hat man zwei Vorlesungen an einem Tag, die drei bis dreieinhalb Stunden dauern.

Wie ist die Chance übernommen zu werden?

Die Übernahmechancen sind sehr gut. Diejenigen, die die nicht übernommen werden, wollen von sich aus beruflich einen anderen Weg einschlagen oder erst mal ein Auslandsjahr oder ähnliches absolvieren.

Welche Tipps kannst du zukünftigen Studenten geben?

Nutzt die Chance und schaut bei Messen oder einem Tag der offenen Tür vorbei und informiert euch direkt bei den Studenten.

