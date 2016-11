Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/-innen (PIA) bei der Stadt Bietigheim-Bissingen

× Erweitern Foto: Fotolia Erzieherin Bietigheim

Die Stadt Bietigheim-Bissingen bildet in einer praxisintegrierten Ausbildung zum/-r Erzieher/-in aus. Die reguläre Ausbildungszeit beträgt drei Jahre – Start ist am 1. September. Die praktische Ausbildung findet an jeweils zwei Tagen in der Woche in einer Kindertageseinrichtung der Stadt Bietigheim-Bissingen statt. Zusätzlich absolvieren die Auszubildenden zwei sechswöchige Praktika im Kleinkind- sowie im Schulkindbereich. An drei Tagen in der Woche besuchen die Auszubildenden die Mathilde-Planck-Schule in Ludwigsburg (Fachschule für Sozialpädagogik). Voraussetzung für die Aufnahme der Ausbildung ist mindestens ein mittlerer Bildungsabschluss, einschließlich eines erfolgreichen Abschlusses des Berufskollegs für Sozialpädagogik, oder die Fachhochschulreife/Abitur samt sechs Wochen Praktikum in einer Kinderbetreuungseinrichtung. Ber

Bewerbungen an: Stadtverwaltung Bietigheim-Bissingen, Haupt- und Personalamt, Abteilung Personal, Postfach 1762, 74307 Bietigheim-Bissingen oder personal@bietigheim-bissingen.de