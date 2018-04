Praxisnahe Ausbildung bei Halmosi

Seit mehr als 25 Jahren bietet die Firma Halmosi Dienstleistungen im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus und des Engineerings. Die Ausbildung der Nachwuchskräfte steht dabei im Mittelpunkt der Personalentwicklung.

Die Firma Halmosi GmbH steht für Sonderlösungen im Maschinen- und Anlagenbau von klein bis 10 Tonnen Stückgewicht. Mit den Bereichen Engineering, Auftragsabwicklung, Schweißtechnik, mechanische Fertigung und Beschichtung ist die Halmosi GmbH bestens gerüstet, um den Kunden durch große Fertigungstiefe und umfangreiche Kapazitäten erstklassige Lösungen aus einer Hand zu bieten.

Seit Bestehen stellt die Firma Halmosi die Ausbildung in den Mittelpunkt der Personalentwicklung. Die eigene Ausbildung stellt sicher, dass die gesamte Belegschaft die Werte des Unternehmens lebt und die besonderen technischen Anforderungen der Bearbeitungs- und Organisationsaufgaben beherrscht. Eine Ausbildungsquote, die dauerhaft mehr als zehn Prozent der Belegschaft beträgt, und die Auszeichnung der Agentur für Arbeit verdeutlicht, wie wichtig dies genommen wird.

Für die Ausbildung hat man eigens einen Bereich geschaffen und diesen im Jahr 2014 erweitert um vollwertige CNC-Maschinen für das Drehen und Fräsen. Damit stehen alle erforderlichen Einrichtungen für den erfolgreichen Start in das Berufsleben zur Verfügung. Nach Erlernen der grundlegenden Fertigkeiten arbeiten die Auszubildenden auch an echten Kundenaufträgen mit. Der damit verbundene Erfahrungsgewinn in fachlicher aber auch wirtschaftlicher Hinsicht ist von großem Wert für eine gute und praxisnahe Ausbildung, genauso wie die durchgeführten Exkursionen zu unseren Kunden.

Die Halmosi GmbH bildet aus, um die Auszubildenden auch zu übernehmen und die dringend benötigten Fachkräfte für das gesamte Team zu sichern. sob

Halmosi GmbH

Pfaffenstraße 51

74078 Heilbronn

Fon: 07131-390960

www.halmosi.de