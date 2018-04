Premiere geglückt - Probebetrieb

× Erweitern Foto: ASB Baden-Württemberg.e.V.

In der Rotkreuzklinik Wertheim übernahmen erstmals Pflege-Azubis Regie und Verantwortung im Stationsbetrieb.

Insgesamt fünf Tage lang stellten sie das verantwortliche Pflegeteam der Ebene 2. Während des Projekts »Schüler leiten eine Station« lernen die angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger den Stationsbetrieb von einer ganz anderen Seite und doch innerhalb eines geschützten Rahmens kennen: Es sind sie selbst, die alle anfallenden Aufgaben verantwortlich übernehmen, Entscheidungen treffen und den Stationsalltag strukturieren. Die erfahrenen Kollegen, vor allem aber Praxisanleiterin Alexandra Weidinger-Sans und Projektleiterin Lisa Rappert, sind dennoch stets im Hintergrund und stehen bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite. Und obwohl die Pflegeschülerinnen und -schüler im dritten Ausbildungsjahr sind, also unmittelbar vor ihren staatlichen Prüfungen stehen, stellte die Projektwoche auch eine große Herausforderung dar. Mit Spannung und intensiver Vorbereitung wurde das für Wertheim ganz neue Projekt von allen Seiten erwartet. Alle haben viel über sich selbst gelernt, über ihre Stärken und ihre Schwächen. Auch die Patienten waren rundum zufrieden und lobten die Leistung der angehenden Pflegekräfte. Fazit: Projektpremiere gelungen! In der Rotkreuzklinik bekommen daher jetzt einmal jährlich Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, im Rahmen der Projektwoche »Schüler leiten eine Station« den Echtbetrieb zu proben. she

