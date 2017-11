Prof. Dr. Thomas Batz ist Preisträger bei der Wahl zum Professor des Jahres 2017

× Erweitern Krieger /Reimold Stehen vor einem guten Karrierestart: Karen Reimold und Fabian Krieger fühlen sich dank Prof. Dr. Batz bestens vorbereitet

Die Professoren des Jahres stehen fest. Mit dabei ist Prof. Dr. Batz, Studiengangsleiter BWL-Dienstleistungsmanagement, der von einer hochkarätigen Jury rund um Prof. Dr. Winfried Schulze (ehem. Vorsitzender des Wissenschaftsrates, Leibnizpreisträger) als bestplatzierter Wirtschaftswissenschaftler in der Kategorie „Wirtschaftswissenschaften und Jura“ auf den zweiten Platz gewählt wurde.

Der Wettbewerb „Professor des Jahres“findet bereits zum zwölften Mal statt und gilt mittlerweile als einer der etabliertesten Auszeichnungen bundesweit. In ganz Deutschland nominierten Studierende, Absolventen, Unternehmensvertreter, Professorenkollegen und Hochschulmitarbeiter ihre Kandidaten. Basis für die Entscheidung war vor allem die Qualifikation, Studierende mit praxisnaher Lehre bestmöglich auf einen Berufseinstieg und eine Karriere vorzubereiten.

„Wir sind sehr stolz, in unseren Reihen einen der Professoren des Jahres zu haben. Prof. Dr. Batz beweist, dass er in seiner Lehre genau das umsetzt, was die DHBW Heilbronn als Kernaufgabe versteht: Studierende passgenau für die Wirtschaft zu qualifizieren. Für uns ist es ein starkes Signal und eine Bestätigung der hohen Qualität der Lehre, dass unsere Studierenden Professor Batz für diesen Preis nominiert haben“, freut sich die Rektorin der DHBW Heilbronn Prof. Dr. Nicole Graf.

Nachdem er umfassende Erfahrung insbesondere im Management eines internationalen IT-Unternehmens in den Fachbereichen Marketing, Personal und Wirtschaftsberatung gesammelt hatte, wurde Thomas Batz 2011 zum Professor an der DHBW berufen und leistete am Standort Heilbronn wichtige Auf- und Ausbauarbeit für die Studienrichtung Dienstleistungsmanagement. Seine Lehre zeigt, dass auch die Theoriephasen an der DHBW Heilbronn einen starken Praxisbezug haben können. Die Studierenden entwickelten unter anderem für eine Heilbronner Firma ein Konzept für das Gesundheitsmanagement, das bereits umgesetzt und hervorragend angenommen wird.

Aber auch gesellschaftliche Brennpunktthemen wie die Integration von Flüchtlingen im Arbeitsmarkt finden Eingang in seine Lehre.Seine Studierenden Karen Reimold und Fabian Krieger freuen sich über die Platzierung:

„Das Ergebnis reflektiert die Art und Weise, wie er seine Vorlesung gestaltet. Er schafft es, junge Menschen zu motivieren und Themen so zu vermitteln, dass man sie auch nach Jahren noch präsent hat. Mit praxisnahen Beispielen und seiner menschlichen Art vermag er es, jeden einzelnen für seine Vorlesung zu begeistern.“Da er sich sehr für internationale und interkulturelle Zusammenhänge interessiert, unterstützt er den internationalen Austausch seiner Studierenden und war im Rahmen von Gastprofessuren sowie Forschungs- und Delegationsreisen in China, Singapur, USA, England und Polen tätig. Sein aktuelles Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Analyse der interkulturellen Werbewirkungsforschung und wird aktuell in den USA, Asien, Afrika und Europa durchgeführt.