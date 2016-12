× Erweitern RECA. Richtig Einsteigen. Clever Anfangen.

Mit einer Ausbildung bei RECA NORM startet man seine Karriere in einem weltweit erfolgreich tätigen Unternehmen. Egal ob im kaufmännischen Bereich, in der Logistik oder in der IT – bei RECA stehen einem alle Türen offen.

Neben einem Durchlauf durch die Unternehmensbereiche erwartet Neulinge vieles mehr: Outdoor-Training, Seminare, Unterstützung auf Ausbildungsmessen, mehrwöchige Aufenthalte in den deutschen Niederlassungen oder auch im Ausland. Das Highlight: Besondere Leistung und überdurchschnittliches Engagement werden mit dem RECA Azubi-Car belohnt. Auch nach der Ausbildung stehen viele Türen offen, denn die Übernahmechancen bei RECA sind sehr hoch. bd

RECA NORM Am Wasserturm 4, 74635 Kupferzell,

Fon: 07944/61-133 www.recajobs.de