× Erweitern Rektorat der Hochschule Heilbronn ist komplett v.l.n.r. Ehrhard Steffen (Hochschulratsvorsitzender), Christoph Schwerdtfeger (Kanzler), Prof. Dr.-Ing. Raoul Zöllner (Prorektor), Prof. Dr.-Ing. Oliver Lenzen (Rektor), Prof. Dr. Ruth Fleuchaus (Prorektorin), Prof. Dr. Ulrich Brecht (Prorektor)

Am Mittwoch, den 11. Oktober 2017, hat der Senat der Hochschule Heilbronn mit großer Mehrheit eine neue Prorektorin und zwei neue Prorektoren gewählt. Damit ist die Hochschulleitung der größten Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg unter Leitung von Rektor Prof. Dr.-Ing. Oliver Lenzen vollständig.

Mit Prof. Dr. Ruth Fleuchaus und Prof. Dr. Ulrich Brecht setzen zwei erfahrene Hochschulmanager ihre Arbeit fort. Neu übernimmt Prof. Dr.-Ing. Raoul Zöllner den Geschäftsbereich Forschung, Transfer, Innovation. Kanzler Christoph Schwerdtfeger macht das Quintett komplett.

Prof. Dr.-Ing. Raoul Zöllner hat Informatik an der Universität Karlsruhe (heute: Karlsruher Institut für Technologie) studiert. Anschließend hat er zum Thema „Erlernen zweihändiger Manipulationen“ in den Forschungsgebieten humanoide Robotik und künstliche Intelligenz promoviert. Danach arbeitete er als Projektleiter Forschung und Entwicklung im Fachzentrum Intelligente Autonome Systeme bei der Siemens AG, Corporate Technology and Research in München. 2009 übernahm der 46-Jährige die Leitung des Studiengangs Automotive Systems Engineering und zog als Prodekan in den Vorstand der Fakultät Mechanik und Elektronik ein. In seiner Freizeit fährt er Mountainbike oder Ski und tüftelt gerne an intelligenten technischen Lösungen. Professor Zöllner ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Interdisziplinarität macht uns stark

Zöllner möchte sich für eine starke und interdisziplinäre Forschungskultur an der Hochschule Heilbronn einsetzen, die neue Impulse für die Lehre generiert und die Innovationskraft der Firmen der Region Heilbronn-Franken sichert. Professor Zöllner hat mit Prof. Dr. Ruth Fleuchaus und Prof. Dr. Ulrich Brecht zwei erfahrene Kollegen an seiner Seite: Prof. Dr. Ruth Fleuchaus ist seit 2008 Prorektorin für Internationalisierung und Diversität, während Prof. Dr. Ulrich Brecht seit November 2016 den Geschäftsbereich Studium und Lehre leitet. Zusammen bilden sie das neue, hochmotivierte Prorektoren-Team der Hochschule.

Hochschule als integrativer Partner der Wirtschaft

Die neue Hochschulleitung setzt auf Offenheit, Vertrauen, Zusammenhalt und Stabilität. „Wir bieten mit unseren über 50 Studiengängen ein umfassendes Bildungsangebot, um kompetente junge Leute für die regionale Wirtschaft und Gesellschaft auszubilden“, sagt Rektor Prof. Dr.-Ing. Oliver Lenzen. Die Hochschulleitung setzt sich dafür ein, dass die Hochschule ein noch stärkerer integrativer Partner der aufstrebenden Wirtschaft in Heilbronn-Franken wird. Dazu gehört es auch, die vier Standorte und sieben Fakultäten zu managen.