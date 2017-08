Saisonal bedingt leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit

Im Landkreis Ludwigsburg stieg die Arbeitslosigkeit im August nochmals leicht an. Bei der Agentur für Arbeit und dem kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg waren im Berichtsmonat 10.522 Menschen arbeitslos gemeldet.

Das waren 406 oder 4,0 Prozent mehr als im Vormonat Juli, jedoch 425 oder 3,9 Prozent weniger als im August 2016. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent, im Vorjahresmonat lag sie bei 3,7 Prozent.

Carolin O`Sullivan, Geschäftsführerin Operativ der Ludwigsburger Agentur für Arbeit, erkennt hierin die sich alljährlich im Sommer wiederholende Entwicklung: „Wir befinden uns mitten in den Sommerferien in Baden-Württemberg und in dieser Zeit steigen die Arbeitslosenzahlen jedes Jahr etwas an. Vor allem junge Menschen unter 25 Jahren haben sich kurzzeitig arbeitslos gemeldet und werden in der Regel im September oder Oktober wieder eine Arbeit aufnehmen oder mit einer Ausbildung beginnen. Der hohe Stellenzuwachs gegenüber Juli bietet hierfür gute Chancen.“

Arbeitslosigkeit nach Rechtskreisen

Bei der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, dem Bereich der beitragsfinanzierten Arbeitslosen-versicherung nach dem dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), waren im August 5.093 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat waren das 250 Menschen mehr (plus 5,2 Prozent) und 271 (minus 5,1 Prozent) weniger als im August vor einem Jahr. Die anteilige Arbeitslosenquote lag bei 1,7 Prozent. Aus Erwerbstätigkeit, Ausbildung und Qualifizierung meldeten sich 1.682 Frauen und Männer im Berichtsmonat neu oder erneut arbeitslos, dagegen nahmen 1.075 Personen eine Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Qualifizierung auf.

Beim kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg, dem Bereich der steuerfinanzierten Grundsicherung nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), waren im Berichtsmonat 5.429 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, ein Zugang von 156 Personen zum Vormonat und ein Rückgang von 154 zum Vorjahresmonat. Die anteilige Arbeitslosenquote lag bei 1,8 Prozent. Insgesamt meldeten sich nach einer Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Qualifizierung 573 Personen neu oder erneut arbeitslos und 423 Frauen und Männer beendeten aus diesen Gründen ihre Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber suchen verstärkt nach neuen Mitarbeitern

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigsburg waren im August 4.268 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Juli ist das ein Zuwachs von 215 (plus 5,3 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 504 Stellen mehr. Die Arbeitgeber meldeten im August 1.596 neue Arbeitsstellen, das waren 200 (plus 14,3 Prozent) mehr als im Juli und 287 (plus 21,9 Prozent) mehr als im August vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn sind beim Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur 10.453 Stellen eingegangen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 412 oder 4,0 Prozent. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, im Bereich Verkehr, Logistik und in den Dienstleistungsbranchen gibt es derzeit viele offene Stellen.