Die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung ( SAPV ) richtet sich an Patienten im fortgeschrittenen Stadium einer unheilbaren Erkankung, die unter einer ausgeprägten Symptomatik leiden oder eine aufwendige Versorgung benötigen.

Das Team der SAPV ermöglicht den Betroffenen durch ihre Arbeit ein menschenwürdiges Leben in ihrer vertrauten Umgebung. Zur Verstärkung des Teams werden Palliativpflegekräfte auf Teil- oder Vollzeit in der Region Heilbronn gesucht. Neben einem Team auf Augenhöhe, in dem Gleichberechtigung zwischen den Ärzten und den Pflegekräften herrscht, erwartet die Fachkräfte eine freie Zeiteinteilung ohne Schichtdienst, eine gute Bezahlung sowie Selbstständigkeit und Entscheidungsfreiheit. Doch den größten Dank erhalten sie von den Patienten und deren Angehörigen, die die Arbeit und die damit einhergehende Unterstützung der Fachkräfte wohl am besten zu Schätzen wissen. heg

SAPV Region Heilbronn e.V. Kernerstraße 13, 74189 Weinsberg, Fon: 07134/8567, www.sapv-heilbronn.de