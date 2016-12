Schule? #läuft! – an der Akademie für Kommunikation in Stuttgart

× Erweitern Akademie für Kommunikation

An der Akademie für Kommunikation schließt man mit der Mittleren Reife, der Fachhochschulreife oder dem Abitur ab – und das mit berufsbezogenen praxisorientierten Fächern, die einem die persönliche Richtung in Sachen berufliche Laufbahn weisen.

»Was wir mit Freude lernen, vergessen wir nie.« Das Zitat von Alfred Mercier ist das Motto der Akademie für Kommunikation. Konkret bedeutet das: Wenn man gerne in die Schule geht, weil man sich dort mit Dingen beschäftigt, die einem liegen, kann man auch sagen: »Schule? #läuft!« An der Akademie für Kommunikation schließt man mit der Mittleren Reife, der Fachhochschulreife oder dem Abitur ab – und das mit berufsbezogenen praxisorientierten Fächern, die einem die persönliche Richtung in Sachen berufliche Laufbahn weisen. Die Profile reichen von kreativen Fächern im Gestaltungsbereich, Film und Video, Werbung/Social Media über Journalismus, Musik, Recht und Sport bis hin zur sozialen Ausrichtung der Ausbildung. Wer sich einen Überblick über die Vielfalt an Berufsbildern und beruflichen Bildungsgängen machen möchte, ist beim Tag der offenen Tür am 30. Januar genau richtig. Von 10 bis 15 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, die Schule kennenzulernen. Ber

Akademie für Kommunikation Kölner Straße 7, 70376 Stuttgart, Fon: 0711-9548040, www.akademie-bw.de