Schwabengarage Stuttgart - Ausbildungsberufe mit Zukunft

Kraftfahrzeug-Branche ist vielversprechend und daher stark nachgefragt. Dabei verändern und erneuern sich die Ausbildungsberufe im Kfz-Gewerbe ständig. Die Schwabengarage GmbH gab MORITZ einen Einblick in ihr reichhaltiges Angebot der betrieblichen Aus- und Weiterbildung.

Die Kraftfahrzeugbranche boomt seit Jahren und die Auftragslage im Kfz-Gewerbe ist unverändert gut.

Auch die Schwabengarage GmbH, die Teil der Emil Frey Gruppe Deutschland ist, hat aufgrund der ausgezeichneten Auftragslage seit Jahren einen hohen Fachkräftebedarf, den sie vor allem durch die eigene Nachwuchsförderung deckt. Mit IHK-Ausbildungsbotschaftern ist die Schwabengarage unter anderem an Schulen und auf regionalen Ausbildungsmessen vertreten. Sie bietet zahlreiche Schülerpraktika in verschiedenen Ausbildungsberufen an und profitiert dabei im Besondern von einer positiven Mund-zu-Mund-Propaganda der Auszubildenden.

An 14 Standorten in Baden-Württemberg beschäftigt die Schwabengarage insgesamt 117 Auszubildende in kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen.

Die große Markenvielfalt in der Schwabengarage - sie vertreibt die Automarken Ford, Mazda, Opel, Hyundai, Subaru und Volvo- und der technische Fortschritt der vergangenen Jahre führen zu wachsenden und vor allem neuen Herausforderungen in der Ausbildung.

Hinzu kommt die hohe Erwartungshaltung der Kunden an die Serviceleistungen der Schwabengarage GmbH. Auch durch den technologischen Wandel und die Digitalisierung sind die Anforderungen an die Auszubildenden, die Fachkräfte und die Ausbilder deutlich gestiegen.

Am Beispiel des Kfz-Mechatronikers, den die Schwabengarage als Ausbildungsberuf in den Schwerpunkten Pkw-Technik und System- und Hochvolttechnik anbietet, lässt sich dieser Wandel verdeutlichen: Der Ausbildungsberuf des Kraftfahrzeugmechatronikers entstand 2003 aus den bisherigen Ausbildungsberufen Kfz-Mechaniker, Kfz-Elektriker und Automobilmechaniker. Mit dem 2003 neu geschaffenen Ausbildungsberuf des Kraftfahrzeugmechatronikers wurden auf die veränderten Anforderungen im Kraftfahrzeughandwerk berücksichtigt. Nur zehn Jahre nach Einführung des neuen Ausbildungsberufs, wurde erneut auf die Entwicklungen am Kfz-Markt reagiert - so entstand 2013 der neue Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik, der den bisherigen Schwerpunkt der Fahrzeugkommunikationstechnik ablöste.

Auch die Schwabengarage GmbH bietet ein breites und hochmodernes Ausbildungsspektrum an. Sie bildet in drei technischen (Kfz-Mechatroniker, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Fahrzeug­lackierer) und drei kaufmännischen Berufen (Automobilkaufmann/-frau, im Groß- und Außenhandel, Fachkraft für Lagerlogistik) aus.

Hierbei werden je nach Berufsbild unterschiedliche Voraussetzungen an die schulische Vorbildung der Bewerber gestellt. In der Kfz-Branche hat sich auch die Struktur der Vorbildung geändert. Laut ZDK besaßen elf Prozent der Auszubildenden zum Kfz-Mechatroniker in Deutschland 2015 das Abitur oder die Fachhochschulreife, bei den kaufmännischen Berufen hatten sogar 40 Prozent das »Abi« gemacht.

Die vorangegangene kaufmännische oder technische Ausbildung bildet dabei den Grundstein für zahlreiche Entwicklungs- und Karrierechancen. Die Übernahmequote ist bei der Schwabengarage traditionell sehr hoch, da die Auszubildenden zum Ende der Ausbildung gut qualifiziert sind und die internen Abläufe und Prozesse bereits von der Pike auf kennengelernt haben. Darüber hinaus sind sie besonders vertraut mit dem intensiven, abteilungsübegreifenden Zusammenspiel der Mitarbeiter, bei dem der Team-Gedanke klar im Mittelpunkt steht.

Auch nach der Ausbildung nutzen viele Mitarbeiter die Möglichkeit, durch regelmäßige interne sowie externe Weiterbildung weitere Potenziale freizusetzen oder diese gezielt zu aktivieren. Die Förderung der Mitarbeiter und des guten Umgangs miteinander ist dabei von besonderer Bedeutung. Denn nur ein hochmotiviertes und sehr kompetentes Team kann das hochgesteckte Ziel der Schwabengarage, ihren Kunden tagtäglich als bestmöglicher Partner zur Seite zu stehen, erfüllen. alh

