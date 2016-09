Service mit Power

× Erweitern Power Service

Die Power Service GmbH ist ein konzernverbundenes Serviceunternehmen der Media-Saturn Deutschland GmbH mit mehr als 750 Mitarbeitern an den Standorten Köln und Heilbronn. Sie bietet vielfältige Service- und Dienstleistungen für Media Märkte sowie Saturn-Häuser. Die Unternehmensphilosophie ist geprägt durch viel Eigenverantwortung und große Entscheidungsfreiheiten sowie Spaß an der Arbeit. Weltweit ist die Media-Saturn-Unternehmensgruppe in 17 Ländern vertreten und beschäftigt rund 65.000 Mitarbeiter.

Power Service GmbH

Austraße 27, 74076 Heilbronn, Fon: 07131/1226-0

www.power-service.de