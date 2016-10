KBF Mössingen – Sinnvolles Engagement

× Erweitern KBF Mössingen

Die Freiwilligendienste haben in Deutschland eine lange Tradition und eine große Bedeutung – und sie lohnen sich. In vielerlei Hinsicht. Denn es gibt mehr als nur einen Grund, der für einen Freiwilligendienst spricht. Er ist ein sinnvolles Engagement und persönliche Weiterentwicklung in einem. Man lernt dabei soziale Kompetenzen, übernimmt Verantwortung für sich und andere. Und man lernt viel Neues und sich in neuen Situationen zurechtzufinden. Die KBF gemeinnützige GmbH bietet allen Interessenten abwechslungsreiche Möglichkeiten, sich im Behinderten- und Altenbereich zu engagieren. Zum Beispiel im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ). Die KBF ist zugelassener Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres und bietet in der Region ca. 300 Plätze für junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren. Wer älter als 27 ist und sich dennoch sozial engagieren möchte, der findet im Bundesfreiwilligendienst das Richtige für sich. Auch hier bietet die KBF abwechslungsreiche Möglichkeiten an. Ber

KBF gemeinnützige GmbH In Rosenbenz 12, 72116 Mössingen,

Fon: 07473/377-203, www.kbf.de