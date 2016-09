So wird das Hobby zum Beruf

× Erweitern IST Ausbildung

Rund 9,5 Millionen Menschen betreiben in Deutschland Fitnesstraining. Damit ist es die Sportart mit den meisten aktiven Mitgliedern. Wer sein Hobby zum Beruf machen, in dieser attraktiven Branche arbeiten und Karriere machen möchte, braucht umfangreiches Fachwissen. Denn die Aufgaben von hauptberuflichen Mitarbeitern in der Fitnessbranche sind sehr vielfältig. Viele Fitness-Clubs haben einen enormen Bedarf an Allround-Fachkräften, die sowohl auf der Trainingsfläche und im Kursbereich als auch im Management, in der Organisation und im Marketing eingesetzt werden können. Deshalb bietet das IST Studieninstitut schon seit mehr als zehn Jahren die betriebliche Ausbildung »Sport- und Gesundheitstrainer/Sport- und Fitnessbetriebswirt« an, die kaufmännische und sportpraktische Inhalte kombiniert. Innerhalb von drei Jahren erlangen die Auszubildenden zahlreiche branchenanerkannte Trainingslizenzen und Zertifikate, mit denen Sie früh in die Praxis einsteigen und sich ständig weiterentwickeln können. Dazu wird auch umfassendes kaufmännisches Wissen vermittelt. So werden die Auszubildenden auf die Prüfung zum/zur »Sport- und Fitnesskaufmann/-frau (IHK)« und auf Führungspositionen vorbereitet.

Moderne Wissensvermittlung

Bei der Wissensvermittlung setzt das IST Studieninstitut auf eine Kombination aus Lehrheften und multimedialen Vermittlungsformen. Die theoretischen Inhalte sind in Lehrheften zusammengefasst, die sowohl in gedruckter als auch digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. Daneben gibt es E-Learning-Tools wie eine IST-App, in der das erlangte Wissen in Form eines Quiz überprüft werden kann. In Lehrvideos werden praktische Übungen gezeigt und 3D-Animationen erklären komplizierte Sachverhalte. In den Präsenzphasen können die Auszubildenden ihr erlerntes Wissen dann anwenden und sich mit Ausbildern und anderen Auszubildenden austauschen.

Neuer Standort in Stuttgart

Seit diesem Jahr bietet das IST Studieninstitut die betriebliche Ausbildung »Sport- und Gesundheitstrainer/Sport- und Fitnessbetriebswirt« erstmals auch mit Präsenzphasen in Stuttgart an. In München, Düsseldorf und Berlin werden neben der umfangreichen Ausbildung auch einzelne Lizenz-Kurse und spezifische Weiterbildungen angeboten. tmo

