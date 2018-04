Spannender Berufsstart beim Top-Ausrüster des Maschinenbaus

× Erweitern Bei Schunk haben Auszubildende und Studierende auch in der eigenen Fertigung mit modernsten Technologien zu tun.

SCHUNK, das ist die weltweit erste Adresse, wenn es um die Ausstattung von Robotern und Produktionsmaschinen geht. Ob Smartphones oder Flugzeuge, Kompaktwagen oder SUVs, Kniegelenke oder Nasensprays: Fast immer sind Hightech-Komponenten von SCHUNK bei der Produktion ganz vorne mit dabei. Über 3.000 Mitarbeiter in neun Werken und 33 Ländergesellschaften sorgen dafür, dass überall auf der Welt präziser, wirtschaftlicher und zuverlässiger produziert werden kann.

Die Technologieschmiede gilt seit Jahren als Pionier und Ideengeber im Bereich der Produktionsautomatisierung. Im vergangenen Jahr wurde der Weltmarktführer auf der Hannover Messe für seinen smarten SCHUNK Co-act JL1 Hightech-Greifer mit dem Hermes Award ausgezeichnet, einem der begehrtesten Industriepreise der Welt. Und auch in der eigenen Fertigung hat SCHUNK die Nase vorn: So entwickelt sich beispielsweise der Zerspanungsmechaniker immer mehr zum Anlagenmanager, der modernste Maschinen bedient und koordiniert. Das innovative Familienunternehmen wandelt sich zur smarten Fabrik und investiert in diesem Zuge auch kräftig in die Ausbildung: Erst kürzlich floss eine Viertelmillion Euro in die Mechatronikausstattung des Ausbildungszentrums, 60.000 Euro in moderne Werkbänke. Insgesamt neun hauptamtliche Ausbilder und 80 Ausbildungsbeauftragte machen die derzeit rund 200 Auszubildenden fit fürs Berufsleben.

Wer sich im Ausbildungszentrum bewährt, darf schon bald in den Live-Betrieb wechseln und dort erste Verantwortung übernehmen. Manche gehen während der Ausbildung sogar eine Zeit lang zu einer SCHUNK-Niederlassung ins Ausland und sammeln dort wertvolle Erfahrungen. Satte 95 Prozent bleiben nach ihrem Abschluss. Damit der Plan aufgeht, lohnt es sich, rechtzeitig dran zu sein: Bewerbungsstart für den Ausbildungsbeginn 2019 ist bereits jetzt im Mai.

Beim Tag der offenen Tür für Ausbildung und Studium kann man allein oder mit Eltern und Freunden einen Blick ins Unternehmen werfen: Samstag, 5. Mai 2018, zwischen 9 und 13 Uhr im SCHUNK Ausbildungszentrum Lauffen. sob

SCHUNK GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 106 -134

74348 Lauffen/Neckar

Fon: 07133-1032480

http://www.schunk-ausbildung.de