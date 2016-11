Spedition IHRO: mehr Dynamik geht kaum!

× Erweitern Hans Ihro

Die Neuensteiner Spedition IHRO arbeitet in der vielleicht am meisten unterschätzten Branche – der Logistik. Allein in Deutschland arbeiten hier rund drei Millionen Menschen. Nur in der Automobilindustrie sind es noch mehr. Im Speditionsberuf ist kein Tag wie der andere. Spediteure knüpfen weltweite Logistikketten. Sie organisieren Transporte und sorgen dafür, dass der Nachschub nie ausgeht: weder beim Daimler am Band, noch im Rewe-Regal. Sie lagern, planen, verschicken, lassen ausliefern und wieder abholen. Ach ja: ohne Logistik kein Online-Shopping. Wer in dieser Branche eine Ausbildung macht, dem stehen die Türen offen. Entweder in der Logistik selbst oder auch im Handel oder in der Industrie.

Die Ausbildungsmöglichkeiten sind so vielfältig wie die Branche selbst: ob Kaufleute, KfZ-Mechatroniker, Berufskraftfahrer oder Logistik-Studium. Bei der Spedition IHRO kann man sich das alles live anschauen.

Hans Ihro GmbH Hochfeldstraße 14, 74632 Neuenstein, Fon: 07942/91010 www.ihro.de