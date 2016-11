Und Action! – Klappe auf für die Sprügel-Asse

× Erweitern Sprügel Imagefilm

Nach dem erfolgreichen Erscheinen des SPRÜGEL-Imagefilms im Jahr 2014 möchte das Unternehmen SPRÜGEL nun auch die Ausbildung bzw. das Studium bei SPRÜGEL hautnah vorstellen, denn Bilder sprechen oft mehr als 1.000 Worte.

Im aktuell sehr brisanten Thema des »War of Talents« ist der Anspruch an SPRÜGEL sehr hoch, nur die besten Köpfe für das Unternehmen gewinnen zu können.

Eine dieser Personal-Marketing-Maßnahmen im Nachwuchsbereich ist dieser abwechslungsreiche, interessante und professionell gestaltete Imagefilm, der genau auf die richtige Zielgruppe abgestimmt ist.

Der ASSe-Imagefilm zeigt neben den Hauptakteuren, nämlich den SPRÜGEL-ASSen, auch den Geschäftsführer Jens Sprügel, der über die Wichtigkeit der Werte des Unternehmens spricht. Im Mittelpunkt des kurzen Films stehen insbesondere die Vielfalt und das weite Spektrum der Ausbildung bei SPRÜGEL. Von Ausflügen über Projekte und die soziale Verantwortung bis hin zum abwechslungsreichen Arbeitsalltag werden alle Stationen vorgestellt.

Imagefilm ist auf Facebook und der Homepage abrufbar

Da das Ziel war, wirklich alle Aktivitäten live und hautnah zu zeigen, umfasste die Dauer des Drehs rund sechs Monate. Zahlreiche Locations dienten als Drehorte für diesen tiefgründigen Einblick.

So war ein Drehtag z.B. auf Gut Üttingshof in der Nähe von Bad Mergentheim. Der dortige Verein Sprungbrett stärkt die Rechte junger Menschen mit Handicap und bietet neben einem vielfältigen Freizeitprogramm für Menschen mit Beeinträchtigungen auch Therapeutisches Reiten an. Die ASSe dürfen während ihrer Ausbildung ein bis zwei Tage tatkräftig dort mitwirken und unterstützen.

Ein weiterer Drehort war die Werkstatt eines SPRÜGEL-Kunden, der im Rahmen eines Kurz-Praktikums, das für jedes ASS ebenfalls ein fester Bestandteil der Ausbildung ist, von einem SPRÜGEL-ASS besucht wurde.

Neben zahlreichen Mitreisen im Außendienst ist auch der Arbeitsalltag der ASSe sehr abwechslungsreich und spannend. Dabei werden die ASSE bei SPRÜGEL durch die Übertragung eigener Projekte schrittweise an das wichtige Thema »Verantwortung« herangeführt.

Aber auch der Spaß kommt natürlich während der Ausbildung nicht zu kurz und so wurde SPRÜGEL vom Filmteam ebenfalls zu einem actionreichen Ausflug nach Niedernhall zum Paffball spielen, begleitet.

Eines wird bei dem Film jedoch besonders deutlich - im Mittelpunkt steht beim Familienunternehmen SPRÜGEL ganz eindeutig immer der Mensch, der das wichtigste Gut eines Unternehmens ist. bd

