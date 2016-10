Starker Standort Künzelsau

× Erweitern STAHL CraneSystems GmbH

Auch an seinem 140. Geburtstag ist STAHL CraneSystems dynamisch und voller Tatendrang. An seinem Firmensitz, der Hofratsmühle in Künzelsau, fertigt das Traditionsunternehmen hochmoderne Hebezeuge und Komponenten für Industriekrane.

Ob in Gas-Verflüssigungsanlagen in Russland oder der neuen, niederländischen Wellenversuchsanlage in Delft, beim slowakischen Wasserkraftwerkshersteller VVE oder der chinesischen Automobilindustrie – die Produkte von STAHL CraneSystems kommen weltweit zum Einsatz. Mit seinem umfassenden Sortiment an explosionsgeschützter Krantechnik und dem Talent, auch für knifflige Aufgaben ausgereifte Sonderlösungen zu finden, nimmt STAHL CraneSystems eine Sonderrolle auf dem Weltmarkt ein. Langlebige, zuverlässige Produkte haben dem Unternehmen einen exzellenten Ruf beschert.

Bei STAHL CraneSystems arbeiten Experten für Experten

Generationen von Ingenieuren, technischen Zeichnern, Industriemechanikern und Maschinenbauern haben bei STAHL CraneSystems außergewöhnliche Hebezeuge entwickelt. Diese Erfahrung steckt in jedem Seilzug, in jedem explosionsgeschützten Kettenzug und den unzähligen Sonderlösungen, die STAHL CraneSystems immer dann entwickelt, wenn der Standard nicht ausreicht. Etwa, weil die Halle zu niedrig, die Temperatur zu kalt, die Sicherheitsanforderungen höher als gewöhnlich oder die Umgebung zu extrem ist. Zu den Kunden zählen anspruchsvolle Kranbauer und Anlagenbauer auf der ganzen Welt. Ein starkes Engineering, gepaart mit einer hohen Fertigungstiefe im eigenen Werk und einem hochmodernen Maschinenpark machen STAHL CraneSystems zu einem international gefragten Hersteller und einem beliebten Arbeitgeber in der Region. Denn Arbeiten bei STAHL CraneSystems bedeutet: Tradition, frische Ideen und Zukunft – beste Karriereaussichten für die rund 500 motivierten Mitarbeiter am Standort Künzelsau. Und natürlich für qualifizierte Bewerber und die zukünftigen Mitarbeiter: Die Ausbildung hat seit je her einen hohen Stellenwert im Unternehmen, sichert sie doch seit Jahren die Versorgung mit fähigem, motiviertem Nachwuchs. Jedes Jahr bietet STAHL CraneSystems zahlreiche Ausbildungsstellen und duale Studienplätze rund um Elektronik, Mechanik und Technik an – der perfekte Start für eine Karriere mit großer Hubgeschwindigkeit und maximaler Hubhöhe! bd

STAHL CraneSystems GmbH Daimlerstr. 6, 74653 Künzelsau, Fon: 07940/128-0

www.stahlcranes.com