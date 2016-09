Start frei für die Neuen

× Erweitern Hornschuh Azubis

Am Montag, den 29. August 2016 versammelten sich an der Pforte der Konrad Hornschuch AG in Weißbach 31 neue, motivierte und ambitionierte Gesichter.

Die neuen Azubis und DH-Studenten starteten in ihre Ausbildung beim Weltmarktführer für Oberflächen aus Folie und Kunstleder. Mit mehr als 80 jungen Talenten macht Hornschuch seinem Namen als einer der führenden Ausbildungsbetriebe im Hohenlohekreis wieder einmal alle Ehre. Um den Neuankömmlingen den Einstieg in das Berufsleben bei Hornschuch zu erleichtern, hat sich der Oberflächenspezialist auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm für die Einführungswoche ausgedacht. Von Bowling bis zum Teamtraining im Waldkletterpark Waldenburg konnten sich die jungen Erwachsenen in entspannter Atmosphäre kennenlernen. Persönliche Paten begleiteten jeden einzelnen am Ende der Woche in die jeweiligen Abteilungen und alle fühlten sich für den Start in den Berufsalltag bestens vorbereitet.

