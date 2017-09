Würth Industrie Service begrüßt 62 Auszubildende

× Erweitern Auszubildende Würth Der Auszubildendenjahrgang 2017 der Würth Industrie Service

Am 01. September startete für viele junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Es steht eine Zeit mit vielen neuen Aufgaben und Herausforderungen bevor. Dieses Jahr wurden insgesamt 62 neue Auszubildende bei der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG in Bad Mergentheim begrüßt. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden an den Welcome-Tagen vom 01. bis 05. September 2017 herzlich willkommen geheißen.

„Alle Mitarbeiter sind Teil eines Teams. Dank, Anerkennung und Wertschätzung bilden die Grundlage unserer Philosophie, denn das Geheimnis unseres Erfolgs sind die Mitarbeiter. Deshalb nehmen auch die Themen Ausbildung und die Förderung der Mitarbeiter von morgen einen so hohen Stellenwert ein. Denn Sie sind es, die die Zukunft unseres jungen und dynamischen Unternehmens mitgestalten.“, sagt Michael Schubert, Geschäftsleitung Personal und Ausbildungsleitung.

Die Würth Industrie Service bietet eine große Auswahl an Ausbildungsberufen. Insgesamt können 7 Ausbildungsberufe erlernt und 7 duale Studiengänge absolviert werden. Folgende Ausbildungsberufe stehen zur Auswahl: Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (möglich mit Zusatzqualifikation Fachhochschulreife oder Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen), Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung, Fachlagerist/-in, Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) und Werkstoffprüferin. Außerdem werden folgende Studiengänge angeboten: Bachelor of Arts (B.A.) Handel, Bachelor of Arts (B.A.) Warenwirtschaft und Logistik, Bachelor of Science (B.Sc.) Wirtschaftsinformatik, Bachelor of Science (B.Sc.) Angewandte Informatik, Bachelor of Arts (B.A.), International Business und Bachelor of Engineering (B.Eng.). Bachelor of Arts (B.A.) Digital Business Management wird ab dem Ausbildungsstart 2018 neu hinzukommen.

In den ersten drei Tagen bekamen die Auszubildenden viele hilfreiche Informationen rund um das Unternehmen und den Berufsalltag bei der Würth Industrie Service. Zudem hatten sie die Chance die Geschäftsführer persönlich kennenzulernen, Fragen direkt zu stellen und einen Einblick in aktuelle Themen zu bekommen. Bei der jährlichen Azubi-Rallye erkundeten die Auszubildenden selbständig das Gelände des Industrieparks Würth. Hierbei konnten sie gleichzeitig ihre Paten kennenlernen, die ihnen in den ersten Wochen zur Seite stehen und bei Fragen weiterhelfen.

Im Anschluss geht es vom 20. bis 23. September zu den Outdoor-Tagen, bei denen das Kennenlernen ganz im Vordergrund steht und das Highlight eines jeden Ausbildungsjahrgangs darstellt. Durch verschiedene Gruppenübungen und Aufgaben sollen die Auszubildenden zu einem Team zusammenwachsen.

Die Würth Industrie Service bietet neben einer zertifizierten Ausbildung den Auszubildenden auch viele außerbetriebliche Aktivitäten an. Jedes Jahr findet eine Ski-Ausfahrt statt, außerdem haben die Azubis die Möglichkeit sich bei den Special Olympics zu engagieren oder an verschiedenen Projektgruppen wie der Azubizeitung zu beteiligen. Gerade im beruflichen Alltag spielen neben fachlichen Kompetenzen auch soziale Fähigkeiten eine entscheidende Rolle. Schon bei der Auswahl der Auszubildenden wird den Kompetenzfeldern wie Teamfähigkeit, Kontaktfähigkeit und Höflichkeit eine hohe Bedeutung gegeben.

Die Würth Industrie Service wünscht den Auszubildenden einen guten Start ins Berufsleben.