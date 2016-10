Start in tolle Berufe bei Trölsch

× Erweitern Trölsch Ausbildung

Hinter den Bäckerei- und Konditorei-Fachgeschäfte sowie den Cafés von Trölsch steht ein Familienunternehmen, das in der zweiten Generation geführt wird. Neben den traditionellen Handwerksberufen Bäcker/in und Konditor/in bietet Trölsch auch die Ausbildungen Kauffrau/mann für Büromanagement, Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk und Fachfrau/mann für Systemgastronomie an.

Bei Trölsch geben alle Mitarbeiter stets ihr Bestes. Das ist der Grund, weshalb die Leute so gern bei Trölsch einkaufen: Brote, Brötchen, Kuchen, Torten, Wraps und Snacks – alles ist von sehr hoher Qualität. Von hoher Qualität ist auch eine Ausbildung bei Trölsch. Ob in der Backstube als Bäcker/in oder Konditor/in, hinter den Kulissen als Kauffrau/-mann für Büromanagement oder in den Läden und Cafés als Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk oder Fachfrau/mann für Systemgastronomie, eine Ausbildung bei Trölsch macht nicht nur Spaß, sondern bietet auch beste Karriere­chancen. Denn nach einer abgeschlossenen Ausbildung und mit etwas Berufserfahrung kann man sich in viele Richtungen weiterentwickeln – sowohl im Betrieb als auch extern an weiterführenden Schulen. So können Bürokauffrauen und -männer den Betriebswirt anstreben, Bäcker/innen und Konditoren/innen können ihren Meister ablegen und Fachverkäufer/innen sowie Fachfrauen und -männer für Systemgastronomie können zum Teamleiter aufsteigen oder eine Filiale leiten.

Fünf Ausbildungsberufe mit Aufstiegschancen

Sämtliche Ausbildungen dauern drei Jahre und finden im Betrieb sowie in der Berufsschule statt. Voraussetzung sind mindestens ein Hauptschulabschluss sowie handwerkliches Geschick und Kreativität (Konditor), körperliche Belastbarkeit und technisches Verständnis (Bäcker), organisatorisches Geschick (Fachfrau/mann für Systemgastronomie) und Freude am Umgang mit Menschen (Fachverkäufer/in). Voraussetzung für die Ausbildung zur/m Kauffrau/mann für Büromanagement sind mindestens ein Realschulabschluss sowie Teamfähigkeit, eine gute Organisation und Kommunikationsgeschick.

Die Bewerbungsmappe sollte folgenden Inhalt haben: Ein Anschreiben, in dem steht, weshalb man sich für diesen Beruf interessiert, einen Lebenslauf mit Bewerbungsfoto, Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse sowie Nachweise von Praktika – soweit welche gemacht wurden.

Trölsch GmbH

Vollständige Bewerbungen an: Frau Pia Dörrer, Kornwestheimer Straße 73, 70825 Korntal-Münchingen www.troelsch.de