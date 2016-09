Start ins Berufsleben in internationalem Umfeld

× Erweitern Zoller

Wer sich für eine Ausbildung zum Industriekaufmann/-frau oder zum Kaufmann/-frau für Büromanagement entschieden hat, kann jetzt mit Zoller ins Berufsleben starten und dort die Möglichkeit einer praxisnahen Ausbildung und den Einstieg in ein international erfolgreiches, mittelständisches Familienunternehmen nutzen. Zoller ist Spezialist für Produkte zum Einstellen, Messen, Prüfen und Verwalten von Werkzeugen auf höchstem Niveau.

Ausbildung hat bei Zoller einen sehr hohen Stellenwert, sie ist praxisnah und abwechslungsreich. Das Unternehmen steht für anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben, kurze Entscheidungswege sowie Möglichkeiten der Mitgestaltung und Weiterentwicklung. Vom ersten Ausbildungstag an sind die Berufsstarter mitten in der Praxis und erhalten Einblicke in die einzelnen Abteilungen des Unternehmens. In jedem Bereich stehen kompetente und hilfsbereite Ansprechpartner zur Seite, die durch die Ausbildungszeit führen. Nach der Ausbildung ermöglicht Zoller einen erfolgreichen Berufseinstieg und beste Perspektiven im Unternehmen weiterzuwachsen.

Als traditionelles Familienunternehmen entwickelt und produziert Zoller Produkte zum Einstellen, Messen, Prüfen und Verwalten von Werkzeugen auf höchstem Niveau. Mit technologischer Innovation, hohem Qualitätsbewusstsein und gelebtem Servicegedanken hat das Unternehmen sich einen Platz an der Weltspitze gesichert.

Praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung

Der Stammsitz in Pleidelsheim liegt knapp acht Kilometer von Ludwigsburg und rund 25 Kilometer von Stuttgart entfernt und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln ebenso gut zu erreichen wie über die Autobahn A81. Das Firmengebäude, am Ortsrand direkt am Neckar gelegen, zeichnet sich durch großzügige, helle Büroräume aus. Ein Bistro und verschiedene Teeküchen mit Kaffeeautomaten sind in jedem Stockwerk vorhanden, Pausenräume und eine Dachterrasse ebenfalls.

Wer noch mehr über Zoller erfahren möchte, kann sich ein YouTube-Video angucken unter:

www.youtube.com/zollertv

E. Zoller GmbH & Co. KG

Gottlieb-Daimler-Str. 19, 74385 Pleidelsheim 07144/8970-0,

www.zoller.info