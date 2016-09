Startschuss für sieben neue Auszubildende bei der Volksbank Hohenlohe eG

× Erweitern Volksbank Azubis

Mit der Begrüßung durch Ausbildungsleiter Daniel Holzinger begann für fünf junge Frauen und zwei junge Männer am 8. August 2016 ein neuer Lebensabschnitt – die Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann.

Die Ausbildung bei der Volksbank Hohenlohe eG startet mit einem einwöchigen Einführungsseminar. Durch Präsentationen und Gruppenarbeiten haben die Berufsstarter Gelegenheit, die Volksbank, die neuen Kollegen und auch die Verantwortlichen besser kennenzulernen. In den Schulungsmaßnahmen erhalten die Auszubildenden auch ein erstes Grundwissen, um in der folgenden Praxisphase in den verschiedenen Abteilungen und Geschäftsstellen der Volksbank erfolgreich zu starten. Während ihrer zweieinhalb- bzw. dreijährigen Ausbildungszeit in den einzelnen Abteilungen der Bank, im Unterricht an den Berufsschulen in Crailsheim und Öhringen sowie in Schulungen im hauseigenen Schulungszentrum wird dieses Wissen vertieft.

