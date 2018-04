Stego: Einfach. Innovativ. Sicher. Besser.

Stego Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo sensible Bauteile vor Feuchtigkeit und anderen klimatischen Einflüssen geschützt werden müssen.

Wegen ihrer Zuverlässigkeit und Langlebigkeit werden sie seit mehr als 35 Jahren von Kunden auf der ganzen Welt geschätzt. Mit Heizelementen, Lüftern, Reglern und Zubehör werden so optimierte Betriebsbedingungen und größtmöglicher Schutz für elektrische und elektronische Komponenten in Gehäusen und Schaltschränken sichergestellt. 1980 gegründet, zählt Stego heute 180 Mitarbeiter, davon ca. 120 am Hauptstandort in Schwäbisch Hall. Produktionen in Frankreich und den USA unterstreichen die internationale Ausrichtung. Vertriebsbüros in sieben europäischen Ländern sowie in Brasilien komplettieren die Marktpräsenz. Stego bietet ein breit gefächertes Angebot von Ausbildungsmöglichkeiten. Von ersten Schritten im Berufsleben, z.B. Ferienjobs, Praktika und Initiativen zur schulischen Berufsorientierung, über Ausbildungen im dualen System, bis zu Bachelor Studiengängen. Gleich ob kaufmännisch oder technisch ausgerichtete Berufe, es wird die Vermittlung hoher fachlicher und persönlicher Kompetenz bei Berufseinsteigern angestrebt. Intensive persönliche Betreuung, praxisorientierte Projektarbeit und Auslandspraktika tun ein Übriges, um gut ins Berufsleben zu starten. sob

STEGO Elektrotechnik GmbH

Kolpingstraße 21

74523 Schwäbisch Hall

Fon: 0791-950580

http://www.stego.de