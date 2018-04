Systemair GmbH - Lüftungs- und Klimatechnik

Die schwedische Systemair-Gruppe gehört mit weltweit über 5.200 Mitarbeitern in 50 Ländern zu den führenden Herstellern in der Welt der Lüftungs- und Klimatechnik. In Boxberg entwickeln, produzieren und vertreiben wir mit über 380 Mitarbeitern u. a. Ventilatoren, Lüftungsgeräte, Türluftschleier sowie Kälte- und Klimasysteme für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete.

Die Produktpalette hat sich im Laufe der Jahre deutlich erweitert. Heute entwickelt und vertreibt Systemair unter anderem Ventilatoren, Lüftungsgeräte sowie Kälte- und Klimasysteme für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Die Systemair GmbH in Boxberg vertritt die Systemair-Gruppe in Deutschland und ist vom Hauptsitz und neun Vertriebsbüros aus gerne für die Kunden da. Der Standort Boxberg hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt und an Kompetenzen und Größe gewonnen. Aktuell sind dort über 380 Mitarbeiter beschäftigt – darunter insgesamt 21 Auszubildende in verschiedenen gewerblich/technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie drei Studenten in dualen Hochschulstudiengängen. Wachstum und Innovation erfordern qualifizierte Mitarbeiter. Dabei setzt das Unternehmen auch auf den eigenen Nachwuchs. Doch nicht nur Systemair, sondern auch die Azubis profitieren von einer guten Ausbildung.

Das Unternehmen unterstützt seinen Nachwuchs dabei, sich sowohl fachlich zu qualifizieren, als auch seine persönlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Erreicht wird dies mit dem Durchlauf durch alle relevanten Fachabteilungen. Neben gemeinsamen Unternehmungen, wie z. B. Messebesuchen und Unternehmensbesichtigungen, ist des Weiteren die Mitarbeiterzeitung ein »Azubi-Projekt«. Seit 2017 gibt es ein Austauschprogramm mit der Muttergesellschaft in Schweden, bei dem Auszubildende für zwei Wochen den Hauptsitz in Skinnskatteberg, Schweden unter die Lupe nehmen können. Gute Leistungen im Halb- und Endjahreszeugnis werden mit einer Prämie honoriert. Außerdem besteht die Möglichkeit, nach der Ausbildung in ein festes Beschäftigungsverhältnis übernommen zu werden. Im Bereich Ausbildung engagiert Systemair sich unter anderem in einer Kooperation mit dem Lernhaus Ahorn sowie der Realschule Krautheim und bietet Schülern Bewerbungstrainings und Praktika an. Um junge Mädchen von technischen und handwerklichen Berufen zu überzeugen, nimmt Systemair seit 2010 am »Girls´ Day« teil. sob

Systemair GmbH

Seehöfer Straße 45

97944 Boxberg

Fon: 07930-92720

www.systemair.de