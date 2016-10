× Erweitern Tag der offenen Tür HS Reutlingen

Wer sich für ein Studium an der Hochschule Reutlingen interessiert oder einfach gern mal einen Blick auf den Hohbuch Campus werfen möchte, sollte sich den Tag der offenen Tür vormerken! Am Samstag, den 19. November, steht die Hochschule von 11 bis 17 Uhr für Besucher offen. Zahlreiche Führungen, Mitmachaktionen und Vorträge für Groß und Klein warten auf die Besucher. Man kann zum Beispiel mehr über die Züchtung von menschlichem Fettgewebe lernen, einen Workshop zur chinesischen Kalligraphie besuchen, seine eigene 3D-Büste für das Wohnzimmer erstellen oder die Roboter der Hochschule kennenlernen. Und bei der Werkschau Design gewinnt man Einblicke in die Arbeit der kreativen Köpfe unter den Studierenden.

Ein Blick hinter die Kulissen der Hochschule

Zudem öffnen die einzigartigen Werkstätten, Labore und Studios der Hochschule ihre Türen und erlauben einen Blick hinter die Kulissen. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, mit Professoren, Hochschulmitarbeitern und Studierenden der fünf Fakultäten Textil&Design, Angewandte Chemie, ESB Business School, Informatik und Technik ins Gespräch zu kommen. Fragen zu Studiengängen oder Bewerbungsmöglichkeiten können direkt vor Ort beantwortet werden. Außerdem geben Unternehmen aus der Region einen umfassenden Einblick in Berufsfelder und Einstiegsmöglichkeiten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Ber

Tag der offenen Tür an der Hochschule Reutlingen

Sa. 19. November 2016, 11-17 Uhr, Hohbuch-Campus,

Hochschule Reutlingen, Weitere Infos unter

www.reutlingen-university.de/wissenswoche