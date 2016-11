Team wird erweitert – Karriere bei MORITZ

× Erweitern Moritz

Topaktuell, spannend aufbereitet und hochwertig gestaltet: Seit der ersten Ausgabe im Oktober 1993 hat sich MORITZ – Das Stadtmagazin zu einem der auflagenstärksten Stadtmagazine Deutschlands und zum auflagenstärksten in Baden-Württemberg entwickelt. Das monatlich in fünf Regionalausgaben erscheinende Magazin wird derzeit kostenlos an mehr als 2.300 Auslagestellen flächendeckend verbreitet. Zudem veröffentlicht die MORITZ-Verlags-GmbH regelmäßig Sonderhefte zu den Themen Gastronomie, Hochschule, Job & Karriere, Hochzeit, Freizeit, Beauty & Wellness, Bauen & Wohnen, Fit & Gesund, Ausbildung und Kinder.

Seit Anfang 2016 ist der Hauptsitz von MORITZ im eigenen Verlagsgebäude in Ellhofen zu finden.

Aktuell ist man auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung zur Erweiterung des Teams. Im Bereich Redaktion sucht MORITZ daher erfahrene Blattmacher, die erste Berufserfahrung vorweisen können. Aber auch Ausbildungs- und Praktikumsplätze werden angeboten. In der Grafik wird man ebenso erweitern. Wer sich angesprochen fühlt und in einem dynamischen Umfeld arbeiten möchte, der sollte seine Bewerbung auf den Weg schicken.

Die MORITZ-Verlags-GmbH beschäftigt derzeit rund 25 Mitarbeiter, die im Hauptsitz in Ellhofen sowie im Außenbüro in Gerlingen in der Redaktion, der Grafik, im Marketing und in der Organisation tätig sind. heg

MORITZ – Das Stadtmagazin

Brücklesäckerstraße 4, 74248 Ellhofen, Fon: 07134/52600

www.moritz.de