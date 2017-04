Verleihung des Ausbildungszertifikats an das Hotel Adler

× Erweitern Ausbildungszertifikat SONY DSC

Die Agentur für Arbeit Ludwigsburg verbindet in diesem Jahr die Woche der Ausbildung mit der Verleihung des Ausbildungszertifikats, das kontinuierliche und qualitativ sehr gute Nachwuchsförderung auszeichnet. Das Zertifikat wurde am heutigen Dienstag im Rahmen eines Pressegesprächs an das Hotel Adler in Asperg verliehen.

„Wir haben heute das Hotel Adler mit dem Ausbildungsbildungszertifikat der Bundesagentur für Arbeit Ludwigsburg bedacht, um das herausragende Engagement des Familienunternehmens im Bereich der betrieblichen Ausbildung zu würdigen. Mit seinem hohen Qualitätsstandard in der Nachwuchsarbeit, seiner seit Jahren überdurchschnittlichen Ausbildungsquote und seinem sozialen Engagement im Bereich der Ausbildung, konnte das Hotel Adler die Juroren überzeugen und für sich gewinnen.“, freut sich Martin Scheel, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg mit Christian Ottenbacher, der die Auszeichnung für das Unternehmen entgegennahm. Scheel betonte bei der feierlichen Zertifikatsübergabe, dass die Auszeichnung des Hotels Adler durch die Agentur dabei stellvertretend für die vielen mittelständischen Unternehmen im Landkreis Ludwigsburg zu verstehen sei, die ebenfalls große Verdienste im Bereich der betrieblichen Ausbildung erworben hätten.

Hohe Ausbildungsquote im Hotel Adler

In Deutschland liegt die durchschnittliche Ausbildungsquote bei 4,8 Prozent das Hotel Adler unter der Leitung von Familie Ottenbacher hat eine bemerkenswerte Ausbildungsquote von 19 Prozent. Aktuell werden sieben Köche, drei Restaurantfachleute und 6 Hotelfachleute, verteilt auf drei Ausbildungsjahre, ausgebildet. Eine Hotelkauffrau begann nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung den dualen Studiengang Hotel- und Tourismusmanagement an der DHBW in Ravensburg - mit dem Hotel Adler als Arbeitgeber.

Teilnahme an Messen ist wichtig für die Gewinnung von Nachwuchskräften

Alleine vier der Auszubildenden im ersten Jahr konnte Christian Ottenbacher bei der „Ausbildungsplatzbörse für Kurzentschlossene – S` pressiert“ im Juli 2016 für eine Ausbildung in seinem Hause begeistern und auch einstellen. Er hat schon früh erkannt, dass das persönliche Gespräch im Berufsfindungsprozess eine entscheidende Rolle spielt – und wo trifft man sich einfacher als auf Messen? Daher ist er mit seinem Team regelmäßig auf verschiedenen Messen vertreten, zum Beispiel beim Speed-Dating in Bietigheim-Bissingen und auf der bam in Ludwigsburg.

Chancengeber für schwächere Jugendliche

Vor allem im Hotel- und Gastgewerbe werden gute Nachwuchskräfte dringend gesucht. Dies hat Ottenbacher schon früh erkannt. Bei ihm zählt der persönliche Eindruck, den ein Bewerber im Vorstellungsgespräch und bei Praktika erweckt, mehr als Schulnoten, denn der Betrieb unterstützt die jungen Menschen sowohl beim Lernen des Berufsschulstoffs als auch bei der Vertiefung von praktischen Fertigkeiten. „Der Preisträger zeigt, dass es sich lohnt, die Stärken bei den schwächeren Bewerbern zu suchen, zu finden und diese zu fördern“, erläutert Scheel.

„Mit dem Hotel Adler steht unser Arbeitgeber-Service in sehr gutem und engem Kontakt, um die Stellen mit geeigneten Kandidaten zu besetzen und gegebenenfalls mit Angeboten der Ausbildungsförderung zu unterstützen.“