vhs-4business: Neue Perspektiven durch berufliche Weiterbildung

Die beruflichen Qualifizierungsangebote der Volkshochschulen vermitteln Schlüsselqualifikationen und Fachwissen, fördern den Wiedereinstieg, erleichtern berufliche Veränderungen und berücksichtigen dabei generationenspezifische und soziale Unterschiede. Seit 2013 kooperieren die Volkshochschulen in Esslingen, Göppingen, Kirchheim und Nürtingen in der beruflichen Weiterbildung und haben sich als »vhs-4business« von kommunalen Bildungsanbietern zu regionalen Bildungsdienstleistern für Berufstätige und Unternehmen weiter entwickelt.

Umfangreiches Seminarprogramm in zehn Themenfeldern

Durch thematische Erweiterung und Spezialisierung ist eine in der Volkshochschullandschaft untypische, modellhafte Präsenz entstanden, die sich erfolgreich auf dem regionalen Bildungsmarkt positionieren konnte. Mit einem umfangreichen Seminarprogramm in den zehn Themenfeldern Persönlichkeitsentwicklung und Arbeitstechniken, Führung und Zusammenarbeit, Personalmanagement und Arbeitsrecht, Marketing und Vertrieb, Sekretariat und Assistenz, Außenwirtschaft und Zoll, Betriebswirtschaft und Finanzmanagement, Strategien, Methoden und Arbeitsprozesse, Informationstechnologie/EDV sowie Fremdsprachen im Beruf bietet die Gemeinschaftsinitiative an den vier Standorten mehr als 100 Kurse an. Zertifikatslehrgänge im kauf-männischen Bereich, IHK-Aufstiegsfortbildungen, Einzelcoaching und Firmenschulungen ergänzen das Spektrum.

Individuelle Beratung vor Ort und zahlreiche Fördermöglichkeiten

Mit einer individuelle Bildungsberatung vor Ort und vielfältige Fördermöglichkeiten (ESF-Fachkursförderung, Aufstiegs-BAföG, Bildungsgutscheine und vieles mehr) ist »vhs-4business« der ideale Partner für die berufliche Weiterbildung. Ber

vhs-4business Ausführliche Informationen und die Kontaktdaten Ihrer Ansprechpartner findet man unter www.vhs-4business.de