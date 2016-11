Viele Perspektiven für Fachkräfte

× Erweitern Johannes Diakonie

Für Menschen mit Behinderung hält die Johannes-Diakonie Mosbach vielfältige Unterstützungsangebote bereit. Die Palette reicht von Wohnstätten über Schulen und Werkstätten bis hin zu Freizeitangeboten.

Hinzu kommen Kliniken und Ausbildungsangebote für Menschen mit Unterstützungsbedarf. So vielseitig wie ihre Angebote, sind die Einstiegschancen, welche die Johannes-Diakonie für Fachkräfte bietet.

Ein Beispiel für die Einstiegschancen bei der Johannes-Diakonie ist die Heilerziehungspflege. Absolventen dieses Fachgebiets kommen in der Johannes-Diakonie an vielen Stellen zum Einsatz. Sie erfüllen wichtige Aufgaben in kleinen stationären Wohnangeboten, in großen Wohn-Pflegeheimen und ambulanten Diensten. Auch die Begleitung von Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten gehört zu ihrem Tätigkeitsspektrum. Abgesehen von Heilerziehungspflegern sind unter anderem Erzieher und Psychologen, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter gesuchte Qualifikationen. Schulabgänger und Studenten können sich bei der Johannes-Diakonie mit Praktika oder einem Freiwilligendienst fit für Ausbildung und Berufseinstieg machen.

Aktuelle Informationen zu Einstiegsmöglichkeiten und offenen Stellen gibt es unter www.johannes-diakonie.de/jobs-karriere.

