Von Anfang an auf die Gesundheit achten

»Wir haben uns potenzielle Problemsituationen von den jungen Leuten angeschaut und ein spezielles Programm zusammen gestellt«, sagt die Ausbildungsleiterin. In Workshops ging es um Stress- und Zeitmanagement für die „Generation Smartphone“. »Stressmomente identifizieren und entschärfen«, lautete ein Thema. Eine Erkenntnis: Stress entsteht auch durch eine falsche Selbsteinschätzung und Probleme mit der Eigenmotivation. »Spielkonsolen und Onlinegames sind weitere Stressfaktoren, die es früher in dieser Form nicht gab«, so Wacker. Daher will Ziehl-Abegg früh bei einem verantwortungsvollen Umgang mit dem höchsten Gut, der persönlichen Zeit, helfen.

Mehrere Auszubildende wünschten sich ein weiteres Thema für die Tagesordnung des Gesundheitstages: Prüfungsangst. Unterschiedliche Referenten zeigten auf, wie Lerntechniken gefunden, wie Ressourcen aktiviert und persönliche Ziele definiert werden können. »Wichtig ist auch, das eigene Einstellungs- und Anspruchsdenken zu sehen und zu bewerten«, erklärt Personalreferentin Lena Göller. Bei ihr sind im Vorfeld die Fäden für das neuartige Angebot zusammengelaufen.

Pilotprojekt Gesundheitstag

Quasi als Pilotprojekt hat sich der erste Gesundheitstag speziell für Berufseinsteiger an das erste Lehrjahr beziehungsweise das erste Studienjahr der Dualen Studenten gerichtet. »Wir haben damit sehr positive Erfahrung gemacht«, freut sich Ausbildungschefin Wacker. Gut angekommen sind auch die »aktiven Pausen« zwischen den Vorträgen: Es gab Gehirnjogging, autogenes Training und Übungen zur Lockerung ebenso wie zur Mobilisation. Der Spaßfaktor kam auch nicht zu kurz: Zur Teambildung mit den älteren Lehrlings- und Studienjahrgängen war ein Human-Table-Soccer-Turnier angesetzt: die jungen Leute wurden wie in einen übergroßen Tischkicker eingespannt und spielten in Teams gegeneinander.

»Mit Rückenkurs und Blutdruckmessung brauchen wir den jungen Leuten nicht zu kommen«, erklärt Wacker. Solche Inhalte haben sich für Berufserfahrene bewährt. Langes Sitzen auf Bürostühlen oder körperlich anstrengende Tätigkeiten in der Produktion erfordern gezielte Prävention. »Dafür arbeiten wir seit Jahren erfolgreich mit der TK zusammen«, sagt Wacker.

