Von Praktikum bis Studium

Ob Auszubildende, Studenten oder Quereinsteiger: Bei der Johannes-Diakonie Mosbach gibt es viele Möglichkeiten für den passenden Einstieg in den Beruf. Die Chancen für den Job-Start sind so vielseitig wie die gesamte Einrichtung.

Viele Praktikumsmöglichkeiten

Für viele steht am Anfang ein Praktikum. Die Palette reicht vom Schnuppertag für Schüler über Praktika zur beruflichen Orientierung bis hin zu studienbegleitenden und Ausbildungspraktika, zum Beispiel in Behindertenhilfe, Pädagogik, Psychologie oder Physiotherapie. In Wohngruppen, Werkstätten, Kliniken, Schulen, Kindergärten, im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo sowie im Berufsbildungswerk (BBW) Heidelberg-Mosbach gibt es Einsatzstellen für den Bundesfreiwilligendienst.

Fit für die Zukunft mit einer Ausbildung

Wer sich mit einer Ausbildung fit für die Zukunft machen möchte, ist zum Beispiel an den Fachschulen der Johannes-Diakonie richtig. Ein gutes Beispiel ist die Berufsfachschule für Altenpflege in Mosbach. Hier können sich Inhaber von mittleren Bildungsabschlüssen für die wissenschaftlich fundierte, dreijährige Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Altenpfleger/in bewerben. Außerdem wird eine einjährige Ausbildung zum/zur Altenpflegehelfer/in angeboten. Die Fachschule für Sozialwesen in Neckarbischofsheim bietet Abschlüsse in den Fächern Heilerziehungspflege und Heilerziehungsassistenz an. Teilnehmer von dualen Studiengängen finden in der Johannes-Diakonie viele Praxisplätze in sozialen und wirtschaftlichen Fachrichtungen. Darüber hinaus werden regelmäßig Ausbildungsplätze für kaufmännische Ausbildungen ausgeschrieben.

