Würth Elektronik ist Innovator des Jahres 2017

Das Wirtschaftsmagazin brand eins, das Statistikportal Statista und das Institut für Innovation und Technik haben Würth Elektronik mit seinen Unternehmensteilen Würth Elektronik eiSos, Würth Elektronik Circuit Board Technology und Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems als »Innovator des Jahres 2017« ausgezeichnet.

Basis für die Auszeichnung als »Innovator des Jahres 2017« in der Kategorie »Elektronik, Elektrotechnik, Automatisierungs- und Messtechnik« ist eine groß angelegte Befragung von rund 20.000 Führungskräften, 2.000 Vertretern innovationsprämierter Firmen und 250 Experten des Berliner Instituts für Innovation und Technik. Würth Elektronik gehört zu den Unternehmen, die von den Befragten am häufigsten als Unternehmen mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, Prozessinnovationen und einer innovationsfördernden Unternehmenskultur genannt werden. Die befragten Experten sehen Würth Elektronik damit gemeinsam mit Firmen wie Bosch Sicherheitssysteme, Infineon Technologies oder NXP Semiconductors in der Spitzengruppe besonders fortschrittlicher Unternehmen in Deutschland.

Die Würth Elektronik Unternehmensgruppe mit ihrem Stammsitz in Niedernhall beschäftigt weltweit 8.300 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Umsatz von 926 Mio. Euro. Mit weltweit über 20 Produktionsstandorten gehört Würth Elektronik zu den erfolgreichsten Gesellschaften der Würth-Gruppe. Würth Elektronik ist mit drei Unternehmensbereichen auf verschiedenen Märkten international aktiv: Elektronische und elektromechanische Bauelemente (Hauptsitz in Waldenburg), Leiterplatten (Hauptsitz in Niedernhall) und Intelligente Systeme (Hauptsitz in Niedernhall-Waldzimmern). sob

