Wanted! Nachwuchs für die Wasserversorgung

Die NOW, mit Sitz in Crailsheim, gilt seit mehr als 60 Jahren als zuverlässiger Wasserversorger und Ansprechpartner in Fragen der Trinkwasserversorgung im Nordosten Baden-Württembergs.

Als kommunaler Zweckverband, mit 74 Mitgliedern, ist sie der drittgrößte Fernwasserversorger in Baden-Württemberg und beliefert jährlich über 600.000 Menschen im Verbandsgebiet mit rund 27 Millionen m³ bestem Trinkwasser. In den letzten Jahren hat sich die NOW erfolgreich vom reinen Wasserlieferanten zum kompetenten Dienstleister auf dem Wassersektor entwickelt.

Die NOW ist anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK und durfte bereits viele junge Menschen in den Ausbildungsberufen Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Kauffrau/-mann für Büromanagement, Elektroniker und Bauzeichner/in durch die Ausbildung begleiten. In diesem Jahr stellt sich die NOW erneut am Berufsinformationstag der Stadt Crailsheim vor. Die Messe findet am 28. April 2018 von 9 Uhr bis 13 Uhr in der Großsporthalle Crailsheim statt. Ihren Auszubildenden bietet die NOW eine abwechslungsreiche und spannende Berufsausbildung mit der Möglichkeit, verschiedene Abteilungen und deren Aufgaben kennenzulernen. Ziel ist es, die Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung zu übernehmen und sie langfristig zu halten. sob

