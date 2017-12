Weiterhin gute Lage auf dem Arbeits

× Erweitern Bundesagentur für Arbeit Ludwigsburg

Der positive Verlauf der vergangenen Monate setzte sich im November fort. Insgesamt waren im Berichtsmonat 9.364 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit Ludwigsburg und dem kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg arbeitslos gemeldet. Das waren 202 Personen oder 2,1 Prozent weniger als im Oktober und 935 oder 9,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag, wie schon im Vormonat, bei 3,1 Prozent (Vorjahr: 3,4 Prozent).

Starker Rückgang der Arbeitslosigkeit zum Vorjahr

„Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Ludwigsburg deutlich zurückgegangen. Alle Personengruppen profitieren von der anhaltend guten Beschäftigungsentwicklung. Besonders erfreulich ist, dass die Anzahl der älteren, schwerbehinderten und langzeitarbeitslos gemeldeten Personen zum Vorjahresmonat spürbar abgenommen hat.“, kommentiert Martin Scheel, Leiter der Ludwigsburger Arbeitsagentur, die aktuellen Daten.

Arbeitsmarkt nach Rechtskreisen

Im Rechtskreis Sozialgesetzbuch III (Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Ludwigsburg) waren 4.326 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 72 Personen oder 1,6 Prozent weniger als im Oktober und 425 (8,9 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Die anteilige Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 1,4 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 1,6 Prozent.

Im Rechtskreis Sozialgesetzbuch II (Zuständigkeitsbereich des Kommunalen Jobcenters im Landkreis Ludwigsburg) waren im November 5.038 Personen arbeitslos gemeldet, 130 oder 2,5 Prozent weniger als im Oktober und 510 oder 9,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die anteilige Arbeitslosenquote betrug wie im Vormonat 1,7 Prozent, im Vorjahresmonat lag sie bei 1,9 Prozent.

4.288 zu besetzende Stellen bieten gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Die Unternehmen meldeten dem Arbeitgeber-Service der Ludwigsburger Arbeitsagentur im Berichtsmonat 1.317 neue Stellen, 156 Angebote (minus 10,6 Prozent) weniger als im Vormonat und 277 (26,6 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Der Stellenbestand war im November mit 4.288 Angeboten um 144 oder 3,2 Prozent niedriger als im Vormonat und um 622 oder 17 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Bilanz Ausbildungsjahr 2016/2017- viele Chancen für junge Menschen

Die Entwicklung am Ausbildungsmarkt war 2016/ 2017 für Bewerber nochmals etwas günstiger als im Vorjahr. Insgesamt haben 3.034 Jugendliche bei der Ausbildungsplatzsuche die Angebote der Berufsberatung in Anspruch genommen, das waren 106 oder 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon mündeten 1.724 junge Menschen mit Hilfe der Ludwigsburger Arbeitsagentur in eine berufliche Ausbildung, eine Steigerung zum Vorjahr um 3,9 Prozent. 466 Bewerber oder 15,4 Prozent haben sich für einen weiteren (Berufs-)Schulbesuch, ein Praktikum oder ein Studium entschieden und 55 (1,8 Prozent) für eine Fördermaßnahme wie eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme oder eine Einstiegsqualifizierung. Weitere 192 Jugendliche (6,8 Prozent) haben eine Arbeit aufgenommen und 97 (3,2 Prozent) haben sich für gemeinnützige oder soziale Dienste entschieden.

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit gemeldeten betrieblichen Ausbildungsstellen ist gegenüber dem Vorjahr um 65 oder 2,1 Prozent auf 3.102 angestiegen. Das spiegelt die große Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen und Betriebe im Landkreis Ludwigsburg wider. 244 gemeldete Ausbildungsstellen (Vorjahr 242) blieben zum Ende des Ausbildungsjahres unbesetzt. Vor allem Stellen für Friseur/in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel und Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk waren zum 30.09.2017 noch ohne Auszubildenden. In vielen anderen Berufen gab es ebenfalls noch freie Plätze. Unbesetzten Ausbildungsstellen liegt häufig ein strukturelles Problem zugrunde, da die angebotenen Berufe nicht immer zu den Interessen der Bewerber und die Anforderungen der Ausbildungsbetriebe nicht zu den Kompetenzen passen.