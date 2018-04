Willkommen im Kreis - Ausgezeichnete Ausbildung

Auf der Suche nach einer Ausbildung oder einem Studium voller Abwechslung, bei der bzw. dem sowohl in der Theorie als auch in der Praxis nützliches Wissen vermittelt wird? Mit starken Perspektiven, einem tollen Umfeld und einem Verdienst nach Tarif? Dann Willkommen im Kreis! Hier hat man die Möglichkeit, unter elf verschiedenen Berufsfeldern zu wählen – da ist für jeden etwas dabei.

n den Studiengängen Bachelor of Arts Soziale Arbeit oder Sozialwirtschaft ist man ganz nah dran an den Menschen. Gleichzeitig lernt man aber auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte der Sozialarbeit kennen. Die Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r macht fit für alle Aufgaben im Büroalltag einer öffentlichen Behörde. Mit der Ausbildung zum Beamten oder zur Beamtin im mittleren Verwaltungsdienst oder dem Studium Bachelor of Arts Public Management (Beamter/Beamtin im gehobenen Verwaltungsdienst) entscheidet man sich für einen zukunftssicheren Job in der klassischen Verwaltungslaufbahn.

Aber auch wenn man gern in der Natur aktiv ist oder mit schweren Maschinen arbeitet, bietet das Landratsamt genau das Richtige: Forstwirte und Forstwirtinnen kümmern sich um den Wald, sichere Straßen sind Aufgaben der Straßenwärter/innen und Vermessungstechniker/innen helfen unter anderem dabei, neue Gebäude zu errichten. Als Bachelor of Engineering zählen das Planen und Umsetzen der Bauprojekte zu den Aufgaben.

Wenn man in der Welt der Computer und Netzwerke zu Hause ist, dann ist eine Ausbildung im Bereich Fachinformatik genau richtig. Auch interessant: Die Ausbildung als Geomatiker/in, bei der sich alles rund um das Thema Geodaten dreht.

Dass hier die Qualität der Ausbildung für die aktuell über 70 Azubis rundum stimmt, das bestätigt seit Anfang 2018 das DUALIS-Zertifikat »Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb«, mit dem das Landratsamt als erste Behörde im Landkreis Heilbronn zertifiziert wurde. Bereits vor Beginn der Ausbildung gibt es einen Infoabend für die künftigen Azubis und deren Eltern. Zum Ausbildungsstart erleichtert eine Einführungswoche mit verschiedenen Aktionen das gegenseitige Kennenlernen. Außerdem bietet das Landratsamt Heilbronn weitere Pluspunkte wie kostenfreies Parken, Jobticket, Gesundheitsangebote, ein eigenes Azubibüro zum eigenständigen Arbeiten und vor allem gute Übernahmechancen. sob

Landratsamt Heilbronn

Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn, Fon: 07131-994316

www.landkreis-heilbronn.de

www.willkommen-im-kreis.hn