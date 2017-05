× Erweitern Stuzubi

Am letzten Wochenende fand bereits zum siebten Mal die Karrieremesse Stuzubi in der Liederhalle statt und zog erneut Scharen hochmotivierter Schulabsolventen an.

Die Resonanz auf das Angebot von Stuzubi war am Samstag qualitativ außerordentlich positiv: 2.810 Schülerinnen und Schüler informierten sich ausgiebig über die zahlreichen Ausbildungs- und Studienangebote der über 90 Aussteller. Das Resümee von Veranstalterin Karola Marschall fiel entsprechend zufrieden aus: „Wir haben unser Angebot in der Stuttgarter Liederhalle in diesem Jahr ausgebaut und freuen uns, dass es so viele Schülerinnen und Schüler nutzten. Unsere Aussteller waren von der Resonanz begeistert und mein Team und ich sind es ebenfalls. Wir bleiben in Stuttgart auf Expansionskurs und freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehn im nächsten Jahr am 10. März 2018!“ Beim Angebot konnte sich das Messe-Publikum auf die bewährte Stuzubi-Qualität verlassen: An den gut strukturierten Ständen nahmen sich Personalverantwortliche sowie Studenten und Azubis viel Zeit, die zahlreichen Fragen der Schülerinnen und Schüler ausgiebig zu beantworten. Neben den Top-Angeboten regionaler Unternehmen und Hochschulen sowie internationaler Konzerne besuchte das junge Publikum auch wieder das umfangreiche Vortragsangebot. Den sehr guten Gesamteindruck der Stuzubi-Karrieremesse teilen auch die Aussteller und Besucher.