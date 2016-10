Wissen mit Glauben verbinden

× Erweitern Fotolia L Rido Evangelischer Oberkirchenrat

Der Evangelische Oberkirchenrat ist die oberste Verwaltungsbehörde der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Er hat die Dienstaufsicht über die Verwaltung der Kirchenbezirke und -gemeinden sowie über landeskirchliche Werke und Einrichtungen. Dabei betreut er Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und kirchliche Einrichtungen in theologischer, personal(wirtschaftlicher) und rechtlicher Hinsicht. Der Evangelische Oberkirchenrat bietet vielfältige Aufgaben und beste Voraussetzungen für den Start in interessante Ausbildungsberufe und zukunftsweisende Studiengänge und bereitet dabei optimal und individuell auf den jeweiligen Berufsweg vor. Für den Evangelischen Oberkirchenrat gehören Theorie und Praxis von Anfang an zusammen. Mit konkreten Themen aus dem Alltag oder in Projekten vermittelt er das fachliche Können ebenso wie methodische, soziale und persönliche Fähigkeiten. Auszubildende erhalten eine hochwertige Ausbildung durch professionelle Ausbilderinnen und Ausbilder, werden sofort in das jeweilige Team integriert und dürfen verantwortungsvolle sowie spannende Aufgaben übernehmen. Wer Fachangestellte/r für Medien oder Verwaltungsfachangestellte/r werden möchte, für wen ein duales Studium in BWL–Dienstleistungsmanagement in Non-Profit-Organisationen oder angewandter Informatik etwas wäre, der ist beim Evangelischen Oberkirchenrat genau an der richtigen Adresse. Mitbringen müssen Bewerber neben einer guten Leistung in der Schule auch Motivation, Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative. Ber

Evangelischer Oberkirchenrat

Gänsheidestr. 4, 70184 Stuttgart, Ansprechpartner: Herr Dirk Werhahn

Fon: 0711/2149578, www.elk-wue.de