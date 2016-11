WOLFF & MÜLLER gehört zur Königsklasse

× Erweitern Wolff & Müller

Wolff & Müller gehört zu den »Top 500«, der Königsklasse deutscher Familienunternehmen. Diese Auszeichnung erhielt das Bauunternehmen jetzt von der Stiftung Familienunternehmen. Damit würdigt die Stiftung die 500 umsatzstärksten Familienunternehmen Deutschlands. Im Wirtschaftszweig Baugewerbe belegt Wolff & Müller Platz 7, in Baden-Württemberg liegt das Unternehmen branchenübergreifend auf Platz 83.

Wolff & Müller ist ein Familienunternehmen in dritter Generation und feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Das Bauunternehmen beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter an 28 Standorten und erwirtschaftete 2015 einen Jahresumsatz von 730 Millionen Euro.

Erstklassige Nachwuchsförderung

Aber nicht nur das Unternehmen bekommt für gute Leistungen Auszeichnungen, sondern auch die Mitarbeiter. Und das fängt bei den Auszubildenden an. Die besten Auszubildenden erhalten einmal im Jahr eine Auszeichnung und Prämie. Denn um zur Königklasse zu gehören, braucht man gute Mitarbeiter und das fängt bei den Auszubildenden an.

Baubranche: Wirtschaftlich sicheres Arbeitsfeld

Das Wolff & Müller Team wird jedes Jahr größer und daher ist das Unternehmen immer auf der Suche nach neuen und motivierten Mitarbeitern. Auch in diesem Jahr war Wolff & Müller wieder auf vielen Messen vertreten. Die Letzte war die Wirtschaftsmesse in Künzelsau. Auch die Nächsten drei stehen unmittelbar bevor: Auf der Schulmesse Ilshofen und Neuenstadt, sowie im Schulzentrum West in Schwäbisch Hall geht das Bauunternehmen auf Nachwuchssuche. Die Baubranche ist bereits seit vielen Jahren ein wirtschaftlich sicheres Arbeitsumfeld mit guten Zukunfts- und Aufstiegsmöglichkeiten. Der Weg vom Auszubildenden als Straßenbauer bis hin zum Polier bietet beispielsweise eine gute Möglichkeit, sich ein sicheres Standbein aufzubauen. Die Baubranche bietet aber auch noch viele weitere spannende und lukrative Zukunftsperspektiven. Interessierte können sich für ein Praktikum bewerben und erhalten dabei spannende Einblicke in das Unternehmen. heg

WOLFF & MÜLLER Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 45-47, 74638 Waldenburg, 07942/103-225

www.wolff-mueller.de