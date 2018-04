Zukunft formen - Junges Wissen für Industrie 4.0

Die verantwortungsvolle Ausbildung und Qualifizierung junger Fachkräfte nimmt bei der Wolpert Gruppe einen hohen Stellenwert ein.

Die Wolpert Gruppe ist ein geschätzter Ausbildungspartner der Region und gibt ihr Know-How gerne an den Nachwuchs weiter. »Wir wollen in den jungen Menschen Ehrgeiz wecken, ihre Talente fordern und fördern und gemeinsam mit Ihnen die Zukunft formen«, so Josef Wolpert, Geschäftsführer der Wolpert Holding GmbH. So lassen sich bei Wolpert nahezu 80 junge Menschen in zehn verschiedenen Ausbildungsberufen auf ihr Berufsleben, ihre Karriere vorbereiten. Mit Ausbildung oder dualem Studium begannen 15 Auszubildende in 10 Berufen 2017 ihr Arbeitsleben unter dem Dach der Wolpert Gruppe. Gemeinsam mit den 60 Kollegen aus den vorangegangenen Lehrjahren möchte das Unternehmen sie fordern und fördern und mit den 450 Mitarbeitern der Wolpert Gruppe zusammen die »Zukunft zu formen«. Und nach einer erfolgreichen Ausbildung muss nicht Schluss sein. Auszubildende, die sich mit sehr guten Abschlussprüfungen und Engagement im Unternehmen hervorgetan haben, werden in ein Nachwuchsförderteam aufgenommen, in dem jedes Mitglied zusammen mit einem erfahrenen Paten sein eigenes Projekt verantwortet. sob

