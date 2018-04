Zukunft im Olymp - Interessante Lehrberufe in der Modebranche

Die Olymp Bezner KG in Bietigheim-Bissingen steht zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung als qualifizierter Ausbildungsbetrieb in der deutschen Bekleidungs- und Textilindustrie. Das Unternehmen bietet für modeinteressierte Schulabgänger oder engagierte Quereinsteiger ein breites Berufs- und Ausbildungsspektrum an.

Jeder kennt diese besonderen Augenblicke im Leben: Die Momente des Erfolgs, des Glücks und der Zufriedenheit. Ein sehr exklusiver Zustand, in dem man sich sozusagen »im persönlichen Olymp« befindet und sprichwörtlich auf dem Gipfel steht. Der innovative Bekleidungshersteller Olymp Bezner KG aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart macht diese metaphorischen Überlegungen zum zeitgemäßen Leitslogan seiner unverkennbaren Markenstrategie. »Männer im Olymp« sind erfolgreich, legen Wert auf modisches, qualitativ hochwertiges Aussehen und machen in jeder Lebenslage eine perfekte Figur. Olymp steht dabei für kompromisslose Qualität bei Materialien und Verarbeitung. Um die Abläufe vom Einkauf bis zur Produktion und vom Design bis zum Verkauf reibungslos darstellen zu können, werden regelmäßig Nachwuchskräfte in den produktnahen Ausbildungsberufen benötigt. Jährlich werden bis zu zehn neue Auszubildende aufgenommen. Bei erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung stehen die Chancen für eine anschließende Übernahme in den erlernten Beruf bei Olymp überaus hoch.

Derzeit gibt es bei Olymp 26 Auszubildende in den Berufsbildern Industriekaufleute, Textil- und Modeschneider, Fachinformatiker (Systemintegration und Anwendungsentwicklung) sowie Fachkräfte für Lagerlogistik.

Qualifizierte Industriekaufleute nehmen Tätigkeiten in Beschaffung, Vertrieb, Lagerhaltung sowie Finanz- und Personalwesen wahr. Die hochqualifizierte Profession des Textil- und Modeschneiders ist bei Olymp eine Arbeit nahe am Hemd mit zahlreichen Materialien und großer Leidenschaft für die Mode. Fachinformatiker sorgen für einen reibungslosen Ablauf in der EDV, gewährleisten die IT-Sicherheit bei Olymp und schulen künftige Benutzer im Umgang mit neuen Programmen. Die Fachkräfte für Lagerlogistik arbeiten im Bereich der logistischen Planung und Organisation. Ihre Aufgaben bestehen darin, Güter anzunehmen, zu verladen, zu verstauen, zu transportieren und zu verpacken. Das Aufgabenspektrum umfasst Bestandskontrollen, das Erstellen von Ladelisten oder die Bearbeitung von Versand- und Begleitpapieren. alh

