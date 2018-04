Zukunftspark Wohlgelegen - Tagen in schönem Ambiente

Modernste Konferenztechnik, eine tolle Architektur, ein hochgelobtes gastronomisches Angebot - und das alles am hochattraktiven Eingangsbereich der Bundesgartenschau 2019: Der im Sommer 2015 eröffnete WTZ-Turm macht den Zukunftspark Wohlgelegen zu einem Standort für Zukunftstechnologien und einem Tagungsort der Spitzenklasse. Das WTZ-Tagungszentrum und das Team um den Heilbronner Gastronomen Umberto Scuccia bieten auf drei Etagen des über 60 Meter hohen Gebäudes alles, was Firmentagungen und private Feiern zu einem besonderen Erlebnis macht.

Der WTZ-Turm mit seinen zwölf Tagungsräumen für bis zu 160 Teilnehmer bietet eine einmalige Tagungsatmosphäre mit Blick auf den Neckar und einen für die BUGA2019 völlig neugestalteten Landschaftspark. Eine hochwertige Innenarchitektur und Akkustik, klimatisierte Raumluft, kostenloses WLAN und verschiedene Bestuhlungsvarianten schaffen ideale Bedingungen für Seminare, Workshops oder Tagungen. Im angrenzenden Parkhaus Wohlgelegen stehen den Gästen ausreichend Stellplätze zur Verfügung. Unter dem Dach des WTZ-Turms haben Tagungsbesucher neben dem Cateringangebot drei Restaurants zur Wahl. Das »Kult« im Erdgeschoss des Turms überzeugt durch einen täglich wechselnden Mittagstisch mit über 140 Sitzplätzen, einer Frontcooking-Station und einer großen Außenterrasse. Abends verwandelt sich das »Kult« in die stimmungsvolle »Osteria da Umberto«, das mediterrane Lebensfreude und italienische Weinkultur vereint. Ebenfalls abends öffnet das im 12. Stock gelegene »Magnifico da Umberto« und verwöhnt mit italienischer Esskultur. Eine große Panoramaterrasse, eine Chillout-Lounge und stilvolles Mobiliar bieten einen grandiosen Ausblick auf Heilbronn. Ab 2019 stehen den Tagungsgästen in direkter Nachbarschaft Übernachtungsmöglichkeiten im Businesshotel HARB mit 127 Zimmern zur Verfügung. Der WTZ-Turm wurde von der EU und dem Land Baden-Württemberg aus Mitteln des Strukturfonds EFRE gefördert. Erbaut von einer Projektgesellschaft der Stadtsiedlung Heilbronn hat er zudem die Auszeichnung DGNB-Gold verliehen bekommen. she

WTZ-Tagungszentrum

Im Zukunftspark 10

74076 Heilbronn

Fon: 07131-7456410

http://www.wtz-tagungszentrum.de