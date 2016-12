Zukunftsweisende Bildungsangebote

Das Abitur als Zugang zum Studium erreichen Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium.

Neben zahlreichen Projekten, die den Unterricht lebendig abrunden und zugleich optimal auf den weiteren Ausbildungsweg vorbereiten, haben die Schülerinnen und Schüler hier zudem Gelegenheit, ihr musikalisches Talent in der Schulband unter Beweis zu stellen. Erwachsene mit Berufsausbildung können das Abitur ebenso wie die Fachhochschulreife am Abendgymnasium ablegen. Als Highlight erfreut sich hier der Literaturkurs mit Schwerpunkt Theater großer Beliebtheit: Das praxisbezogene Angebot steht jahrgangsübergreifend allen Schülerinnen und Schülern der Einrichtung offen und beschäftigt sich auch theoretisch etwa mit der Geschichte des Theaters und seiner Rolle in der heutigen Gesellschaft.

Gleich doppelt punkten lässt sich an den zweijährigen Kaufmännischen Berufskollegs Fremdsprachen bzw. Wirtschaftsinformatik: Den Abschluss als staatlich anerkannter Wirtschaftsassistent krönt hier noch die Fachhochschulreife als Zugang zu den Hochschulen. Mit Berufsausbildung oder -erfahrung kann dieser Weg bereits nach einem Jahr Vollzeitunterricht auch am Berufskolleg Fachhochschulreife eingeschlagen werden.

Umfangreiches Angebot

Kreativität wird an der Schule für Gestaltung großgeschrieben: Die Absolventen der Berufskollegs Grafik-Design bzw. Foto- und Medientechnik haben das optimale Rüstzeug für eine Karriere in der Kreativwirtschaft. Regelmäßig informieren Dozenten hier auch über Vorbereitungsmöglichkeiten für die Aufnahmeprüfung: So bietet das Berufskolleg Grafik-Design mehrtätige Mappenkurse an, bei denen grundlegende Fähigkeiten erworben werden können. Zudem erhält man wertvolle Tipps für die Zusammenstellung der Bewerbungsmappe. Am Berufskolleg Foto- und Medientechnik können Schnupperkurse besucht werden: Erfahrene Fotografen unterrichten die Bewerber in Fotografie, Bildaufnahmetechnik und Bildverarbeitung.

Die Weiterbildungen zum staatlich anerkannten Sozialwirt und zum Fachwirt im Erziehungswesen runden das Angebot des Kolping-Bildungszentrums Heilbronn ab.

Das Kolping-Bildungszentrum Heilbronn ist an drei Standorten vertreten: Schulabschlüsse sowie Aus- und Weiterbildungen werden im historischen Bahnhof in der Bahnhofstraße 8, in der Villa Nestle, Bahnhofstraße 11, und im Klosterhof, Kilianstraße 11, angeboten.

Kolping-Bildungszentrum

Heilbronn

Bahnhofstraße 8, 74072 Heilbronn

Fon: 07131/888640

www.kolping-bildungswerk.de