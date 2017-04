Buntes Ferienprogramm in der Ravensburger Kinderwelt

× Erweitern Ravensburger Kinderwelt

Bastelfans und Wissbegierige aufgepasst: Zu Ostern geht es in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim rund. Vom 10. April bis zum 21. April wartet ein abwechslungsreiches und kreatives Osterferienprogramm mit Bügel-Perlen- und Bastel-Workshops, der Spiele-Erfinder-Werkstatt und der Genius-Wissenswerkstatt auf die Besucher.

Mitmachen können alle Kinder zwischen drei und zwölf Jahren. Ein eigenes Puzzle gestalten, ein ganz individuelles Brettspiel entwerfen oder in der Genius-Wissenswerkstatt alles über Magnetismus erfahren – beim Osterferienprogramm in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim ist für jedes Kind etwas dabei. Wer an einem der Workshops teilnimmt, kann nicht nur seiner Kreativität freien Lauf lassen, sondern auch den ganzen Tag die 19 Attraktionen der Kinderwelt erleben. Rasante Action mit den Fang den Hut!® Fun Cars, Riesenspaß beim memory® Flug oder den ersten eigenen Führerschein in der MobileKids-Verkehrsschule ergattern – ein aufregender Ferientag voller Spielspaß ist hier vorprogrammiert. Bei so viel Action kann man schnell Hunger bekommen: Eine Stärkung gibt es beim leckeren Mittagessen, welches bereits im Preis enthalten ist. Die Workshops beginnen jeweils um 11.00 Uhr und dauern circa 90 Minuten. Pro Kind wird für das Osterferien-Paket ein Betrag von 12,50 Euro inklusive Eintritt, der Teilnahme an einem Workshop und einem Mittagessen fällig.

Weitere Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim unter www.ravensburger-kinderwelt.de sowie telefonisch unter 07154 17 858 70.